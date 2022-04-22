الشرطة الأمريكية تعتقل رجلا عض كلبا بوليسيا في كاليفورنيا

فى حادثة فريدة من نوعها، اعتقلت الشرطة الأمريكية، مشتبها به بعد أن"عض كلبا بوليسيا" وطعنه في شمال كاليفورنيا، خلال محاولة توقيفه.

وأوضحت الشرطة أنه تم حجز كورت داسيلفا، البالغ من العمر 44 عاما، في سجن مقاطعة سولانو بتهمش جنائية متعددة بعد أن عولج في المستشفى، وفقا لإدارة شرطة فيرفيلد، وفقا لصحيفة "LA times".

وتابعت الشرطة "قرابة الساعة 2 بعد الظهر، تلقت السلطات بلاغا عن اقتحام رجل لمنزل في مدينة نورث باي"، لافتة إلى أن رجال الشرطة حاولوا دون جدوى دفعه للخروج.

- المشتبه به عض الكلب البوليسي

وأضافت الشرطة أن عناصر الشرطة دخلوا في نهاية المطاف للقبض على داسيلفا برفقة كلب بوليسي اسمه كورت، مضيفة إن المشتبه به عض الكلب البوليسي في وجهه وطعنه في جانبه الأيسر بسكين.

وتابعت الشرطة قائلة "يبدو أن المشتبه به كان تحت تأثير المخدرات، وتمكن رجال الشرطة من توقيفه بأمان".