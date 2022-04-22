الجمعة 22 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ألمانيا تسجل ارتفاعًا جديدًا فى معدل الإصابة الأسبوعى بـ«كورونا»

ألمانيا
ألمانيا

سجلت ألمانيا اليوم الجمعة، ارتفاعا جديدا في معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا.
أعلن معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض، صباح اليوم، أن هذا المعدل، وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام، بلغ حاليا 1733.4، مقابل 6ر720 أمس الخميس. وكان المعدل يبلغ قبل أسبوع 5ر1001، وقبل شهر 1733.4.
وأضاف المعهد، أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 161 ألفًا و718 حالة إصابة جديدة بالفيروس، مقابل 156 ألفا و864 حالة يوم الجمعة الماضي.
وبلغ عدد حالات الوفاة الناجمة عن المرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 289 حالة، مقابل 212 حالة قبل أسبوع.
وبحسب بيانات المعهد، بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا في ربيع عام 2020 ، 24 مليونا و6 آلاف و254 حالة.
ولكن المعهد أشار إلى أن إجمالي العدد الفعلي لحالات الإصابة قد يكون أعلى من ذلك؛ نظرًا لأن كثيرا من حالات الإصابة لم يتم اكتشافها.
وأضاف المعهد اليوم أن إجمالي عدد المتعافين بلغ 21 مليونا 58 ألف شخص، بينما بلغ عدد الأشخاص، الذين توفوا إثر الإصابة بالفيروس أو تبعاته منذ بدء الجائحة، 133 ألفا و921 شخصا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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