مستشار أمريكى كبير يزور جزر سولومون بعد إبرام اتفاقية أمنية مع الصين

سيصل كورت كامبل منسق السياسة الخاصة بالمحيطين الهندي والهادي للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى جزر سولومون اليوم الجمعة مع تصاعد المخاوف الغربية من اتفاقية أمنية أبرمها البلد مع الصين في الآونة الأخيرة.



وعلى الرغم من دعوات من واشنطن وحلفائها بعدم المضي في إبرام هذه الاتفاقية، فإن الصين وجزر سولومون أعلنتا هذا الأسبوع توقيعها، وأبلغ رئيس الوزراء ماناسيه سوجافار البرلمان يوم الأربعاء أنها لن تقوض السلام.



وذكر سوجافار اليوم الجمعة أنه سيشارك مع السفير الصيني في بلاده لي مينغ في مراسم تسلم منشآت تبرعت بها الصين لجزر سولومون لاستضافة دورة ألعاب المحيط الهادي في 2023، وفقا لما أعلنه مكتب رئيس الوزراء والسفارة الصينية.



وذكرت السفارة الأمريكية في بورت مورسبي، عاصمة بابوا غينيا الجديدة، أن الوفد الأمريكي الذي يرأسه كامبل ناقش الاتفاقية بين جزر سولومون والصين مع فيجي وبابوا غينيا الجديدة المجاورتين على مدى اليومين الماضيين.



ومن المتوقع أن يحث كامبل سوجافار على عدم التوقيع على الاتفاقية الأمنية التي سربت مصادر في الشرطة مسودة لها في الشهر الماضي ونشرتها وسائل التواصل الاجتماعي.



وقال البيان الأمريكي إن وفد كامبل سيناقش أيضا "خطط فتح سفارة أمريكية في هونيارا".

وعلى صعيد آخر، أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن مخاوفها بشأن دعم الصين للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، داعيا إلى استمرار التنسيق القوي عبر حلف شمال الأطلسي (ناتو) للدفاع عن النظام الدولي القائم.

وذكرت الخارجية الأمريكية - في بيان صحفي عبر موقعها الإلكتروني، خلال لقاء نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان ونائب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ميرسيا جيوانو والممثلين الدائمين للدول الأعضاء بالحلف في بروكسل- "إن الصين تدعم روسيا من خلال تضخيمها للتضليل الروسي حول الناتو وحرب روسيا في أوكرانيا".

وأشارت خلال الاجتماع - الذي ناقش التنسيق القوي المستمر في الناتو لضمان الردع القوي والدفاع- إلى أن أولويات الولايات المتحدة للمفهوم الاستراتيجي التالي لحلف شمال الأطلسي أن تجعل الحلف أقوى وأكثر اتحادا من أي وقت مضى".

وميدانيا، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، اليوم استعادة القوات الروسية السيطرة على مدينة كريمينايا غرب "لوجانسك" شرقي اوكرانيا.

وقال كوناشينكوف - في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" - إن وحدات من القوات الروسية والشرطة الشعبية فى لوجانسك سيطرت بشكل كامل على مدينة كريمينايا التي حولها القوميون الأوكرانيون إلى منطقة محصنة.