مستشفى فاقوس يستقبل 5 أفراد من عائلة واحدة مصابين باشتباه تسمم جماعى

استقبل مستشفى فاقوس المركزى، 5 أشخاص من أسرة واحدة، مصابين باشتباه تسمم جماعى، وجارى اتخاذ اللازم حيالهم ليتماثلوا للشفاء

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد باستقبال مستشفى فاقوس المركزى لكل من صفى محمد 37 سنة، ربة منزل، مصابة بنزله معوية، وتم عمل الفحوصات اللازمة لها دخولها قسم الباطنة، وحمدى محمد الهادى 47، مدرس ومقيم فاقوس، مصابا بنزله معوية، وجارى وضعه تحت الملاحظه بالاستقبال، وسجى حمدى محمد الهادى طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، مصابة بنزلة معوية حادة، وتم دخولها قسم الأطفال، وشقيقها خالد حمدى محمد الهادى 15 سنة، طالب مصاب بنزله معوية وجارى دخوله رعاية طوارئ، وشقيقه مصطفى حمدى محمد الهادى، 11 سنة طالب ومصاب بنزلة معوية، وجارى دخوله رعاية الأطفال جميعهم مقيمون بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية.

جارى تلقيهم العلاج اللازم، و إجراء الفحوصات للوقوف على سبب الإصابة.