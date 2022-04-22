الجمعة 22 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مستشفى فاقوس يستقبل 5 أفراد من عائلة واحدة مصابين باشتباه تسمم جماعى

إسعاف
إسعاف

استقبل مستشفى فاقوس المركزى،  5 أشخاص من أسرة واحدة، مصابين باشتباه تسمم جماعى، وجارى اتخاذ اللازم حيالهم ليتماثلوا للشفاء 

 

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد باستقبال مستشفى فاقوس المركزى لكل من صفى محمد 37 سنة، ربة منزل، مصابة  بنزله معوية، وتم عمل الفحوصات اللازمة لها دخولها قسم الباطنة، وحمدى محمد الهادى 47، مدرس ومقيم فاقوس، مصابا بنزله معوية، وجارى وضعه تحت الملاحظه بالاستقبال، وسجى حمدى محمد  الهادى طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، مصابة بنزلة معوية حادة، وتم دخولها  قسم الأطفال، وشقيقها خالد حمدى محمد الهادى 15 سنة، طالب مصاب بنزله معوية وجارى دخوله رعاية طوارئ، وشقيقه مصطفى حمدى محمد الهادى، 11 سنة طالب ومصاب  بنزلة معوية، وجارى دخوله رعاية الأطفال جميعهم مقيمون بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية.

جارى تلقيهم العلاج اللازم، و إجراء الفحوصات للوقوف على سبب الإصابة.

مستشفى مصابين فاقوس أشخاص مدير أمن الشرقية فحوصات

رئيس التحرير

وائل لطفي

تاريخ المؤامرة على الوطن العربى على الشاشة

الأكثر قراءة

«افتحوا 3 مقابر»: جدة أشقاء البالطو الأبيض تكشف تفاصيل «مكالمة الموت»

ترامب: العالم يمر بأخطر لحظة فى تاريخه

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 22-4-2022

سفير مصر فى الهند: القاهرة تهتم بتقوية العلاقات الثنائية مع نيودلهى

«CNN» تبرز أهمية إجراءات مصر الاقتصادية لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية الراهنة

أول ظهور لفتيات المترو: «السيدة شتمتنا وقالت سيبين جسمكم للرجالة تنهش فيه» (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الوصي الهاشمي وحقائق تؤكد حصانة القدس.. أمام اللجنة الوزارية العربية بعمان

محمد العسيري

فى جزيرة غمام.. من ذاق عرف

محمد المعتصم

المؤلفون فى الأرض «2» عبدالرحيم كمال.. الألفة

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو والسودان «٢-٢»

د. بهي الدين مرسي

«الرحبانية... تزوجا أنغام الغرب وأنجبا طرب الشرق»

ماجد حبته

حصاد توشكى الخير

محمد عبدالعزيز

إعلان.. إعلان.. إعلان

القس. رفعت فكرى

الغردقة.. والتلاحم الوطني

صور

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية تطالب بالضغط على إسرائيل لوقف التصعيد في القدس

ملك الأردن: يجب على إسرائيل احترام الوضع التاريخي والقانوني في الأقصى

فلسطين: إسرائيل تعمل على تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى