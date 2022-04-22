كوريا الجنوبية: 81 ألفا و58 إصابة جديدة بكورونا

سجلت كوريا الجنوبية 81 ألفا و 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينها 15 حالة لأشخاص قادمين من الخارج، حسبما أفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الجمعة.



ترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 16 مليونا و755 ألفا و55 إصابة، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.



وسجلت البلاد 206 وفيات إضافية لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 21 ألفا و873 وفاة.



وبلغ عدد الملقحين حتى منتصف ليل أمس الأحد 44.53 مليون شخص، أو 86.8% من تعداد السكان، في حين حصل 33 مليون شخص، أي نحو 4ر64% على جرعات تنشيطية.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.