الجمعة 22 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير التعليم: إعداد فيديو توضيحى للإجابة بالبابل شيت

وزير التعليم
وزير التعليم

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التررية والتعليم، أنه سيتم إعداد فيديو توضيحي لاستخدام البابل شيت للإجابة في امتحانات الثانوية العامة.

وقال الوزير، في غرفة عمليات الجمهورية أونلاين: “نحن نقدم دائما كل ما نستطيع للمساعدة، وبالتالي أرجو التأكد أننا سوف نقدم كل هذا وأكثر ولكن في نفس الوقت نرجو ترك الأمور الفنية للمختصين فقط والمساعدة على أن نوفر جوا هادئا لأبنائنا الطلاب للتعلم”.

وشدد الوزير على أن ورقة المفاهيم هى أيضا ترجمة لمصطلح أجنبي اسمه "concept sheet” أو "formula sheet” ولكنها في الحقيقة ليست ورقة وإنما "كتيب للمفاهيم والصور والخرائط والقوانين وما شابه" يتم إعداده عن طريق مختصين في كل المواد.

وكان قد أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل اختبارات نهاية العام الدراسي 2022/2021 بالنسبة للطلاب المصريين بالخارج وطلاب STEM والطلاب المكفوفين وطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي وطلاب الثانوية العامة ٢٠٢٢ وضوابطها. 

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن جميع الأسئلة للمرحلة الثانوية ستكون وفقا لنظام التقييم الجديد والذي بدء من 2018 والتي تعمل على قياس الفهم ونواتج التعلم وليس الحفظ والتلقين.

 

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