الجمعة 22 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

نشرة بعد منتصف الليل.. العاهل الأردنى يدعو للتكاتف من أجل القدس وإغلاق سفارات جديدة داخل روسيا

القدس
القدس

أحداث كثيرة شغلت المصريين خلال الساعات القليلة الماضية على أكثر من مستوى، وهناك العديد من الأخبار وما يُشغل المواطنين حتى آخر لحظات الليل.
 

وتُقدّم "الدستور"، ضمن سلسلتها الخدمية للمواطنين، أبرز ما شهدته الساعات الماضية وما يُريد المواطن معرفته.

 

الداخلية توضح حقيقة فيديو متداول للاعتداء على سيدة في القليوبية:
رصدت الأجهزة الأمنية مقطع فيديو متداولا عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمناً استغاثة إحدى السيدات من اعتداء بعض الأشخاص عليها بالضرب وإحداث إصابتها بدائرة مركز شرطة المحلة في الغربية، وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات أو تحرير محاضر بالواقعة، وأمكن تحديد تلك السيدة وتبين أنها ربة منزل ، مقيمة بالقليوبية، وباستدعائها وسؤالها قررت بوجود خلافات بينها وبين أهلية زوجها المتوفى بسبب صدور حكم بتمكينها من شقة الزوجية.
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الإفتاء توجه نصائحها الخاصة بالعشر الأواخر في رمضان:
وجهت دار الإفتاء المصرية نصيحة باغتنام  ليلة اليوم الجمعة المباركة في أولى ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

جاء في منشور لدارالإفتاء المصرية:  “هذه الليلة ليلة مباركة، فهي أول ليلة من العشر الأواخر من رمضان، وهي ليلة وترية، وهي ليلة الجمعة، اغتنموها ففيها ثواب كثير، اللهم ارزقنا ليلة القدر وتقبل منا”.
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أدعية ليلة القدر:
أدعية ليلة القدر 2022 تعد الأكثر بحثا في العشر الأواخر من شهر رمضان 2022، ويستطيع المسلم الدعاء بما شاءَ من الأدعيةِ الواردة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر، التي تعد هذه الليلة خير من ألف شهر.
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إغلاق سفارات جديدة داخل روسيا:
أعلنت الحكومة الروسية إغلاق قنصليات لدول البلطيق على أراضيها، ردا على إجراءات مماثلة اتخذتها لاتفيا وليتوانيا وإستونيا التي تندد بالهجوم الروسي على أوكرانيا.
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العاهل الأردني يدعو للتكاتف من أجل القدس:

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أهمية توحيد الجهود العربية وتنسيقها وتكثيفها، لوقف التصعيد في القدس وضرورة التحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة.
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مصر روسيا الحكومة شهر رمضان القدس المحتلة الأجهزة الأمنية رمضان المبارك

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وائل لطفي

تاريخ المؤامرة على الوطن العربى على الشاشة

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