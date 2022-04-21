الخميس 21 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا تعلن غلق قنصليات لدول البلطيق ردا على إجراءات مماثلة

أوكرانيا
أوكرانيا

أعلنت روسيا، اليوم الخميس، إغلاق قنصليات لدول البلطيق على أراضيها، ردا على إجراءات مماثلة اتخذتها لاتفيا وليتوانيا وإستونيا التي تندد بالهجوم الروسي على أوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إنها "سحبت تصريح العمل" من القنصليات العامة لكل من لاتفيا وإستونيا وليتوانيا في سان بطرسبرغ، كما اتهمت جاراتها الثلاث بمنح "مساعدة عسكرية لنظام كييف".

كما أغلقت روسيا قنصلية لاتفيا ومستشارية القنصلية الإستونية العامة في بسكوف (شمال غرب)، وفق المصدر نفسه.

فضلا عن ذلك، أعلنت الخارجية مسؤولي البعثات القنصلية للاتفيا وإستونيا "أشخاصا غير مرغوب فيهم" ويجب عليهم مغادرة الأراضي الروسية.

وأغلِقت القنصليات الروسية العامة في لاتفيا وإستونيا وليتوانيا في أبريل بقرار من السلطات المحلية التي بررت الخطوة بالهجوم الروسي على أوكرانيا.كما طُرد أكثر من 200 دبلوماسي روسي في مطلع أبريل من دول الاتحاد الأوروبي، وردّت روسيا مذاك باجراءات مماثلة.

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