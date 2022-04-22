الأمن يكشف ملابسات فيديو استغاثة سيدة فى الغربية

رصدت الأجهزة الأمنية مقطع فيديو متداولا عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمناً استغاثة إحدى السيدات من اعتداء بعض الأشخاص عليها بالضرب وإحداث إصابتها بدائرة مركز شرطة المحلة في الغربية.

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات أو تحرير محاضر بالواقعة، وأمكن تحديد تلك السيدة وتبين أنها (ربة منزل ، مقيمة بالقليوبية)، وباستدعائها وسؤالها قررت بوجود خلافات بينها وبين أهلية زوجها المتوفى بسبب صدور حكم بتمكينها من شقة الزوجية بالمنزل محل إقامة أهلية زوجها وبتاريخ 20 الجارى توجهت للشقة حيث قام أهلية زوجها بالتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها، واتهمت ثلاثة منهم بالتعدى عليها بالضرب وإحداث ما بها من إصابات.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقهم وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة لوجود الخلافات المشار إليها، واتهموا المبلغة بالتعدى عليهم بالضرب وإحداث إصابة أحدهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.