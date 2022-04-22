الجمعة 22 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الأمن يتوصل لطالبة تشكو من مؤجرة عقار فى حلوان

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن تضرر طالبة من مؤجرة شقة لها بحلوان لرغبتها فى طردها من الشقة.

 

عقب رصد تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن تضرر "طالبة" من إحدى السيدات "مؤجرة شقة لها"- كائنة بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة لرغبتها فى طردها من الشقة.

 

بالفحص أمكن التوصل للشاكية وتبين أنها (طالبة بإحدى الكليات – مقيمة بمحافظة الجيزة)، وبسؤالها أقرت بحدوث مشادة كلامية بينها وبين (ربة منزل – مقيمة بدائرة القسم) مؤجرة الشقة سكنها لرغبتها في طردها من الشقة إقامتها.

 

تم استدعاء المذكورة وبسؤالها أيدت ما سبق، وبإستكمال الفحص تبين أنه لم يتم تحرير عقد بين الطرفين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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