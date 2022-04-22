لليوم الـ29.. الجزائر: لم نسجل حالات وفاة بسبب فيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة الجزائرية 8 حالات إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، فيما لم يتم تسجيل أي حالات وفاة بسبب الفيروس لليوم الـ29 على التوالي.

وأوضحت الوزارة - في بيان لها - أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغ 265 ألفا و754 إصابة، فيما استقر العدد الإجمالي لحالات الوفاة عند 6874 حالة.

وكانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا بتمديد رفع الحظر الصحي المفروض بسبب الكورونا عبر كامل البلاد، مع التقيد بباقي الإجراءات الاحترازية، فضلا عن تخفيف التدابير المفروضة على القادمين إلى الأراضي الجزائرية.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.