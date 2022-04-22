فاتن أمل حربي الحلقة 20| رد فعل مفاجئ من سيف بعد إصابة نادين بورم في المخ (فيديو)

بدأت الحلقة 20 من مسلسل فاتن أمل حربي، بنجاح بنات “فاتن” بتفوق في اختبارات المدرسة، قبل أن تتغير الأحداث وتسقط الطفلة نادين أرضًا وتتسبب في حالة من الذعر داخل منزل فاتن.

أسرعت فاتن بإبنتها إلى المستشفى وهناك أخبرها الأطباء باحتمالية إصابة “نادين” بورم في المخ، وطلب الطبيب بعد ذلك حضور الأب للتوقيع على الأوراق طالما أن الأم غائبة عن الوعي.

ذهبت “ميسون” لمصنع نظيمة والدة سيف الدندراوي، لتخبرهم أن الطفلة نادين مصابة بورم في المخ، لينفعل سيف ظنًا منه أنها حيلة جديدة من “فاتن”، قبل أن يدخل في حالة انهيار حزنًا على "نادين".

وفي المستشفى جلس سيف بجوار ميسون، غارقًا في أوهامه، ليخبرها أن فاتن هي السبب، وأنها ببعدها هي والبنات عنه قائلًا:"جابت لهم المرض"، لكن ميسون انفجرت فيه، وذكرته بظلمه لـ"فاتن".

مسلسل "فاتن أمل حربي"، بطولة نيللي كريم، هالة صدقى، فادية عبدالغنى، ويدور المسلسل حول فاتن المرأة التي تجد نفسها في مواجهة قانون قد يحرمها من حقوقها وابنتيها، بعد معاناة مستمرة مع طليقها، وترصد الأحداث قصة فاتن، التي تظن إثر طلاقها من سيف لاستحالة العشرة بينهما أن الحياة ستستقر وتخلو من المشكلات، لكنها تفاجأ بمواجهة قانون للأحوال الشخصية قد يحرمها من ابنتيها إذا تزوجت من رجل آخر.