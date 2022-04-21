الاختيار 3 الحلقة 20| «قبائل سيناء».. الورقة الرابحة في معركة الجيش ضد الإرهاب

الاختيار ٣

كانت قبائل سيناء هي الكفة الراجحة التي قسمت ظهر جماعة الإخوان الإرهابية خلال العام ٢٠١٣، بسبب دعمها الكامل للقوات المسلحة وكذلك مطالب الشعب المصري المشروعة في إسقاط النظام الذي يحكمه الرئيس المعزول محمد مرسي.

وسلطت الحلقة 20 من مسلسل الاختيار ٣ الضوء على ذلك الأمر، من خلال إظهار الدور القوي الذي قامت به قبائل سيناء في دعم الجيش والشرطة والشعب المصري لتكون آخر فئة عولت عليها الجماعة.

كان من بين مظاهر الدعم تلك إصدار بيان وقت اشتداد العمليات الإرهابية في سيناء أعلنت فيه هدر دم أي مواطن من أبناء سيناء، يتعاون أو يقدم دعمًا لوجستيًا للإرهابيين، أو يوفر لهم الدعم والملاذ والإعاشة.

وأعلنت كذلك موقف واضح وصريح تجاه الجيش والشرطة بتقديم الدعم الكامل لهم والتفافها حول مطالب الشعب المصري وأرضه وحمايته من الفكر المتطرف.

مسلسل «الاختيار 3» دراما فريدة من نوعها تتناول فترة عصيبة عاشها المصريون في ظل زمن جماعة الإخوان الإرهابية تحت قيادة الرئيس محمد مرسي.

ويعرض المسلسل وثائق ومقاطع فيديو حقيقية تكشف الوضع المأساوي الذي عاشته مصر في هذه الفترة، وسط سياق درامي يتضمن تسلسل الأحداث منذ تولي الجماعة الحكم حتى الرحيل بثورة في جميع شوارع مصر 30 يونيو 2013.

وتناولت الحلقة السابقة من مسلسل الاختيار 3 أحداث مظاهرات المصريين أمام مكتب الإرشاد، واستخدام أعضاء الجماعة الإرهابية العنف في مواجهتها.

وتضمنت الحلقة الـ 19 تسريبا جديدا لنائب مرشد الإرهابية خيرت الشاطر، وفيه يضع خطة شيطانية لحكم مصر.

أسماء أبطال مسلسل الاختيار 3 حسب الظهور:

ياسر جلال: الفريق عبدالفتاح السيسي

صبري فواز: الرئيس المعزول محمد مرسي

كريم عبدالعزيز: زكريا يونس ضابط الأمن الوطني

أحمد عز: مروان العدوي ضابط مخابرات

أحمد السقا: مصطفى خليفة ضابط مخابرات حربية

خالد الصاوي: خيرت الشاطر

عبدالعزيز مخيون: محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية

بيومي فؤاد: سعد الكتاتني

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 على قنوات ON

يعرض مسلسل الاختيار على قناة ON E فى تمام الساعة 9:30 مساء

مواعيد الإعادة على قناة ON E

يعاد مسلسل الاختيار 3 فى هذة الأوقات

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON Drama

يعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء

مواعيد إعادة مسلسل الاختيار 3 على قناة ON Drama

الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء