الجمعة 22 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

المشوار الحلقة 20 |2 مليون جنيه.. كاميليا تحاول اغراء شقيقة «ورد» للإبلاغ عن مكانها

المشوار
المشوار

شهدت الحلقة 20 من مسلسل "المشوار" الكثير من الأحداث التي تخص "ورد"، حيث تحاول كاميليا زوجة وجيه الوصول إلى مكانها..

أحداث الحلقة 20 مسلسل "المشوار"

ذهبت “كاميليا” إلى منزل شقيقة ورد الكبرى “حياة” لتعرف منها مكان تواجد شقيقتها ولكن أنكرت معرفتها بمكانها، وعرضت كاميليا مبلغًا ماليًا كبيرًا أمام زوج حياة وآدم، قائلة: " لما تقابلوا ورد قولها كاميليا بتعرض عليكي 2 مليون جنية وترجعي الآثار اللي معاكي، وانتو كمان لو تعاونتوا معايا علشان أوصل لمكان ورد هتاخدوا مليون جنيه".

وبالفعل كان هذا العرض كبير في نظر آدم بصورة كبيرة، ولهذا قرر الذهاب إلى كاميليا من أجل التعاون معها في إيجاد ورد.

ويشارك في بطولة مسلسل المشوار العديد من الفنانين مع محمد رمضان ودينا الشربيني ومنهم بيومي فؤاد وأحمد مجدي وسامي مغاوري وأحمد كمال، ومن تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين.

 

ورد ماهر حياة المشوار الحلقة ال20 من المشوار

رئيس التحرير

وائل لطفي

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