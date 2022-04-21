الخميس 21 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

حدث في مثل هذا اليوم.. استشهاد الراهبين يشوع ويوسف تلميذي القديس مليوس بجبل خوراسان

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا الأنبا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، بخميس العهد أو الخميس الكبير أو الخميس المقدس من أسبوع الآلام، كما يتذكر الاقباط عدد من الوقائع الكنسية على راسها تذكار استشهاد الأنبا يشوع والأنبا يوسف تلميذي القديس مليوس بجبل خوراسان.

وقال كتاب كتاب السنكسار إن في مثل هذا اليوم استشهد القديسان الراهبان الأنبا يشوع والأنبا يوسف، تلميذا الأب القديس ميليوس بجبل خوراسان بالقرن الثالث الميلادى وسترد سيرتهما في اليوم الثامن والعشرين من هذا الشهر، وهو اليوم الذي استشهد فيه معلمهما الروحاني الأنبا ميليوس.

السنكسار السنكسار الدستور السنكسار القبطي

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