الخميس 21 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الانتهاء من مشروع ترميم جامع عبد الله عاصي بالمحلة

مسجد عبد الله عاصى
مسجد عبد الله عاصى

انتهت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، بالتعاون مع وزارة الأوقاف، من أعمال ترميم جامع عبد الله عاصي بمدينة المحلة الكبرى بالغربية، وذلك في إطار خطة الوزارة للحفاظ على آثارنا العريقة.

قال الدكتور مصطفى، وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن أعمال ترميم المسجد بدأت في مارس 2021، واستهدفت ترميم النوافذ والشرفات وأعمال الترميم الدقيق للمحراب وإظهار اللون الأصلي للطوب المنجور المميز لعمارة المسجد.

كما شملت أعمال الصلب الكامل للمسجد من الداخل والخارج وكذلك المئذنة، وعمل جسات وحقن للتربة أسفل المسجد، لتدعيم الأساسات وعزل كامل لأرضيات المسجد، ومعالجة الشروخ بالجدران، وتركيب مدادات خشبية مدفونة بين مداميك الطوب بعد استبدال القديم المتهالك.

وأوضح د.أسامة طلعت، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، أن مسجد عبدالله عاصي يقع بمنطقة سوق الليمون بشارع أبي سيفين المتفرع من شارع العباسي القديم بمدينة المحلة الكبرى، وشيده الحاج عبد الله عاصي 1135 هجرية/ 1722م، واستكمل البناء على يد ولديه محمد وإسماعيل؛ كما هو مدون كتابة بحشوة خشبية أعلى باب الروضة لمنبر المسجد.

ويتكون المسجد من 4 أروقة تسير موازية لجدار القبلة، تتوسّطها شخشيخة وتتكون هذه الأروقة من ثلاثة صفوف من الأعمدة الرخامية كل صف به أربعة أعمدة ماعدا الصف الأول به ثلاثة أعمدة فقط، تحمل هذه الأعمدة فوقها عقود مدببة يرتكز عليها السقف الخشبي، وللمسجد مدخل رئيسي يقع بالطرف الجنوبي، ومئذنة مثمنة شيدت أعلى المدخل.

وزارة الأوقاف المحلة الكبري مصطفى وزيرى اليهودية أعمال ترميم المجلس الأعلى للآثار محافظة الغربية السياحة والآثار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار

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وائل لطفي

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