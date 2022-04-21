الخميس 21 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«خير من ألف شهر».. فضل ليلة القدر في شهر رمضان 2022

ليلة القدر
ليلة القدر

تبدأ خلال ساعات قليلة الليالي العشر الأخيرة لشهر رمضان لعام 2022، والذي يبدأ المسلمون حول العالم خلاله انتظار ليلة القدر والتحري عنها.

وفي ذلك التقرير، تستعرض “الدستور” فضل ليلة القدر:

تشكل ليلة القدر أهمية كبيرة ولها فضل مميز في العام كله، فهي ليلة تعتق خلالها الرقاب من النار، وتحقق بها دعوات كثيرة، وقد ذكرها الله في كتابه الكريم قائلا: "لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ" فتعتبر ذات خير يساوي التعبد فيه ألف شهر كامل.

وينتظر الجميع هذه الليلة لطلب ما يتمنون تحقيقه من الله، ويأتي الفضل الكبير لليلة القدر لأنها ليلة نزول القرآن "إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ" ويدلّ على ذلك أسلوب الاستفهام عنها؛ للدلالة على تعظيم قَدْرها وتفخيمها، فتنزل في هذه الليلة الملائكة برحمة الله وسلامه وبركاته، ويرفرف فيها السلام حتى مطلع الفجر.

أما عن الأدعية المستحبة في ليلة القدر فهي كالآتي:

- نسألك اللهم الدّرجات العُلا من الجنة.

- اللّهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة.

-اللّهم اختم لنا بخير، واجعل عواقب أمورنا إلى خير يا أرحم الراحمين يا كريم.

- اللّهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا، وتضع وزرنا، وتُطهّر قلوبنا، وتُحصّن فروجنا، وتغفر لنا ذنوبنا.

- اللّهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلّمين والمسلّمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين.

- اللّهم إنّك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا.

- اللّهم اجعلنا في هذه الليلة من الذين نظرت إليهم وغفرت لهم ورضيت عنهم.

- اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بكَ مِنَ الكَسَلِ، وَالْهَرَمِ، وَالْمَأْثَمِ، وَالْمَغْرَمِ.

- ربنا وآتنا ما وعدتنا على رُسُلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.

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وائل لطفي

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