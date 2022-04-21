الخميس 21 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تعليم الوادي الجديد يفوز بالمركزين الرابع والخامس في مسابقة المناظرات المدرسية

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم

أعلن الدكتور جمال حسن وكيل التعليم بالوادي الجديد، فوز قطاع التعليم بالمحافظة على المركز الرابع والخامس على مستوى الجمهورية في مسابقة المناظرات المدرسية للعام الحالي 2021_2022م.

وأوضح وكيل التعليم بالمحافظة، أن مدرسة موط الثانوية الفنية للبنات بإدارة الداخلة التعليمية نجحت في حصاد المركز الرابع جمهوريا للتعليم الفني، فيما حصدت مدرسة عين عيش الابتدائية ببلاط التعليمية المركز الخامس جمهوريا للمرحلة الابتدائية.

ويبعث الدكتور جمال، خالص التهنئة والأمنيات الطيبة للواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد الداعم الرئيسي لنهضة قطاع تعليم المحافظة، والدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ، مثمنا مجهودات القائمين على المسابقة مديري عام الخدمات التربوية، التعليم العام بالمديرية، توجيه عام الصحافة.

وهنأ مديري إدارتي الداخلة وبلاط التعليميتين والمدرستين الفائزتين لهذا التميز والمركز المتقدم جمهوريا متمنيا لهم دوام التوفيق والسداد.

وكيل التعليم الوادي الجديد فوز قطاع التعليم مسابقة المناظرات المدرسية الخدمات التربوية الاجتماعي المثالى

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