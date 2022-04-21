«التضامن» توضح شروط وإجراءات حج الجمعيات 2022 (انفوجراف)

قررت وزارة «التضامن» الاجتماعي، فتح باب حج الجمعيات الأهلية لعام 2022.

ونشرت الوزارة انفوجرافا عبر موقعها الإلكتروني، يتضمن الشروط والأحكام الخاصة بالحج وترصده «الدستور» في التقرير التالي:-

شروط التقديم

-ألا يزيد سن المتقدم عن 65 عاما.

-الحصول على إحدى اللقاحات المعتمدة لفيروس كورونا.

-أن تكون الجمعية مقيدة قبـل 1/1/2022م ولـم يوقع على الجمعية جزاءات نتيجة مخالفات ثبتت بحقها.

-التقديم الالكتروني من خلال موقع المؤسسة القومية للحج أو من خلال مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية.

-لم يسبق للمتقدم الحج من قبل طوال حياته.

-أن يكون مسجلا بعضوية إحدى الجمعيات الأهلية عند تقديم الطلـب ومسددا الاشتراك السنوي للجمعية.

-أن يكون قادرا على أداء المناسك وخال من الأمـراض المستعصية التي تحددها وزارة الصحة.

-لا يسمح للعضو بالتسجيل إلا في جهة واحدة فقط سواء في التضامن أو الداخلية أو السياحة



-تشكيل غرفة عمليات بالمؤسسة القومية لتيسير الحج لمتابعة إجراءات تسجيل المتقدمين.

-تخصيص خط ساخن للرد على استفسارات المتقدمين على رقم (0237619909).

-حجز الفنادق وفقاً للعدد المخصص لحجاج الجمعيات بالمنطقة المركزية للحرمين وجميعها فنادق مصنفة.

-تنفيذ هذا العام مستوى واحد فقط لرحلة الحج في ضوء العدد المنفذ هذا العام.

-استمارات التقديم للحج متاحة بجميع مديريات التضامن الاجتماعي بالمجان لكافة أعضاء الجمعيات ممن تنطبق عليهم الشروط.

- الاستمارات متاحة أيضا على الموقع الإلكتروني للمؤسسة القومية لتيسير الحج

‏http://hajjfoundation.org.eg

-انتهاء التقديم 12 مايو المقبل.

وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن، ان الوزارة حريصة على توفير أفضل الخدمات المتميزة لحجاج الجمعيات، موضحة أنه تم تكليف مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج بإنهاء كافة التعاقدات الخاصة بالفنادق والنقل والإعلان عن برنامج رحلة الحج عقب غلق باب التقديم للحج وقبل إجراء القرعة، والمقرر لها خلال منتصف الشهر المقبل في ظل ضيق الوقت المتبقي على موسم الحج.