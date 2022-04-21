مسلسل الاختيار 3 الحلقة 20.. مواعيد وقنوات العرض

مسلسل الاختيار 3 الحلقة 20.. اعتاد المصريين على متابعة أحداث البلاد التي مرت عليهم في الأعوام الماضية بشكل مختلف كليًا وذلك بعد قيام ثورة يناير وحكم الإخوان للبلاد من خلال رصد مسلسل الاختيار لتلك الأحداث.

ويقدم أيضًا خلال ذلك العام الجزء الثالث من مسلسل «الاختيار» العديد من الاحداث التي شهدتها البلاد خلال فترة تولى الإخوان حكم البلاد وما قاموا به من تدمير، وكيف واجه الشعب والحكومة هذه الفترة.

مواعيد مسلسل الاختيار 3 الحلقة 20

يعرض مسلسل الاختيار على شاشة "ON" في تمام الساعة الـ 9:30، ويعرض على شاشته "ON دراما" في تمام الساعة الـ 11:20 مساءًا.

إعادة مسلسل الاختيار 3 الحلقة 20

كما تعاد الحلقة 5 مرات في اليوم التالي بداية من الساعة 4.20 صباحًا، حتى الساعة 3.30 عصرًا على "ON"، وذلك بالإضافة إلى إعادته 3 مرات على "ON دراما"، فتبدأ في 4.40، وتكون هناك إعادة ثانية في 10.30، أما الإعادة الثالثة ففي تمام الساعة 6 مساءً.

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أهم الأحداث بالحلقة السابقة من مسلسل الاختيار 3:

تمثلت أحداث الحلقة 19 من مسلسل الاختيار 3 في ظهور ما أطلقه عليه "أحداث مكتب الإرشاد"، بالاستعداد بمليونية "رد الكرامة"، والتي جاء خلالها تعرض عدد من الشباب والصحفيين للضرب أمام المكتب، واجتمع قيادات الإخوان المرشد محمد بديع وخيرت الشاطر ومحمود عزت ومحمد البلتاجي وآخرون لبحث كيفية مواجهة الاستعداد للتظاهرات ضدهم.

كما شهدت الحلقة ظهور القيادي الإخواني صفوت حجازي أمام مقر الإرشاد الإخواني بالمقطم، وقال لشباب الإخوان "اللي يقرب من المكتب اكسروا رجليه"، وظهر خلال الحلقة مقاطع فيديو لشباب من جماعة الإخوان أمام مكتب الإرشاد وهم يهددون بقطع رؤوس من يتقدم باتجاه مكتب الإرشاد، وذلك بعد إطلاق "مليونية رد الكرامة"، حيث حدث صدام بين المؤيدين لاستمرار الإخوان والمعارضين لذلك.

مسلسل «الاختيار 3» دراما فريدة من نوعها تتناول فترة عصيبة عاشها المصريون في ظل زمن جماعة الإخوان الإرهابية تحت قيادة الرئيس محمد مرسي.

ويعرض المسلسل وثائق ومقاطع فيديو حقيقية تكشف الوضع المأساوي الذي عاشته مصر في هذه الفترة، وسط سياق درامي يتضمن تسلسل الأحداث منذ تولي الجماعة الحكم حتى الرحيل بثورة في جميع شوارع مصر 30 يونيو 2013.

وتناولت الحلقة السابقة من مسلسل الاختيار 3 إعلان الرئاسة احترام حكم محكمة القضاء الإداري بوقف الانتخابات البرلمانية، وعدم الطعن على الحكم، ولكن في نفس الوقت تتقدم هيئة قضايا الدولة بطعن على الحكم، وهو ما يغضب محمد مرسي الذي يشعر أن ما يحدث هو قرارات متضاربة، وأن الناس ستقول إنه يصدر قرارات ويتراجع عنها.