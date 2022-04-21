الخميس 21 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«تموين الإسكندرية» تضبط دقيق بلدي بمخبز سياحي و3360 علبة زبادي مجهولة المصدر

ضبط دقيق وزبادي بدون
ضبط دقيق وزبادي بدون بيانات في الإسكندرية

ضبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، 700 كيلوجرام من الدقيق البلدي في إحدى المخابز السياحية بالإضافة إلى 3360 علبة زبادي دون بيانات بمنطقة العجمي.

شنت إدارة تموين العجمي برئاسة إبراهيم خلف مدير الإدارة وإشراف ريهام عبد القادر رئيسة الرقابة ومحمد الشافعي مفتش الإدارة، بالاشتراك مع مباحث التموين والطب البيطري حملات على نطاق الإدارة.

وأسفرت الحملات عن تحرير محضر لأحد المخابز السياحية لتجميع ١٤ شيكارة دقيق بلدي مدعم استخراج ٨٢ %زنة الشيكارة ٥٠ كجم بإجمالي ٧٠٠ كجم، وتحرير محضر لأحد المحلات لحيازته عدد ٨٠ سبت زبادى عبوة السبت ٤٢ علبة بإجمالي٣٣٦٠ علبة بدون بيانات.

كما تحرر محضر لأحد البقالين التموينيين لحيازته سكر تمويني ناقص الوزن بمقدار ٥٠ جرام للكيس الواحد لعدد ١٠٠ بالتة سكر عبوة البالتة ٢٠ كيسا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية للعرض على وكيل النائب العام

الدقيق البلدى 3360علبة زبادي مديرية التموين الإسكندرية إدارة تموين العجمى

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وائل لطفي

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