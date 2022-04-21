محافظ سوهاج يستعرض استعدادات المحافظة لإقامة معارض «العيد فرحتنا»

عقد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم، اجتماعًا لبحث استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الفطر المبارك، وإقامة معارض "العيد فرحتنا" لتوفير مستلزمات العيد من الملابس والأحذية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، بحضور اللواء ضياء الدين أبو العزم، السكرتير العام المساعد، وممثلي الغرفة التجارية، وجهاز حماية المستهلك، وجهاز تنمية المشروعات، ومديرية التموين، والتضامن الاجتماعي، ورئيس مركز ومدينة سوهاج.

ووجّه محافظ سوهاج، خلال الاجتماع، بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية لإقامة 4 معارض "العيد فرحتنا" داخل مدينة سوهاج، بالإضافة إلى معرض كبير بكل مركز من مراكز المحافظة، والتنسيق مع مصانع الملابس الجاهزة، وكبار التجار؛ لتوفير جميع مستلزمات العيد داخل تلك المعارض بأسعار مخفضة، وذلك لرفع العبء عن كاهل المواطنين.

وأوضح الفقي، أن تلك المعارض تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، ومبادرة وزارة التنمية المحلية "العيد فرحتنا"، والتي تهدف إلى السيطرة على الأسعار، وتلبية احتياجات المواطنين.