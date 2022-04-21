الفريق أسامة ربيع يبحث سبل التعاون المشترك بين قناة السويس الدنمارك

استقبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم، السفير «Svend Olling» السفير الدنماركي بالقاهرة، لبحث سبل التعاون المشترك، بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.

في بداية اللقاء، رحب الفريق أسامة ربيع بالسفير الدنماركي في هيئة قناة السويس، وأعرب عن اعتزازه بعلاقات التعاون والشراكة الممتدة التي تجمع الهيئة بالشركات الدنماركية العاملة في مجال النقل البحري وأبرزها الخط الملاحي العالمي «MAERSK»، مؤكدا حرصه على فتح آفاق أرحب للتعاون مع شركاء النجاح بما يسهم نحو تحقيق المصالح المشتركة وخدمة المجتمع الملاحي الدولي.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن قناة السويس تعكف على تطبيق استراتيجية متكاملة للتطوير تستهدف تطوير المجرى الملاحي للقناة من خلال تنفيذ مشروع تطوير واعد بالقطاع الجنوبي للقناة بالتوازي مع جهود رفع كفاءة الخدمات الملاحية المقدمة وتطوير الأسطول البحري للهيئة لمواكبة النمو المتزايد في حركة التجارة العابرة للقناة.

وأوضح رئيس الهيئة أن قناة السويس تعتزم منح حوافز للسفن الصديقة للبيئة العابرة للقناة، وتحويل الوحدات البحرية التابعة لها للعمل بالطاقة النظيفة بما يتماشى مع جهود الدولة المصرية لمواجهة تحديات تغير المناخ بتبني مبادرات وممارسات صديقة للبيئة سيتم الإعلان عنها خلال استضافتها لمؤتمر قمة المناخ COP 27.

من جانبه، أعرب السفير «Svend Olling» السفير الدنماركي بالقاهرة عن تطلعه لتعزيز أواصر التعاون مع هيئة قناة السويس بما يتيح تبادل الخبرات والتنسيق المشترك لدعم الجهود الدولية الهادفة إلى تقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الملاحة البحرية بتعزيز التوجه نحو تحويل السفن للعمل بوقود صديق البيئة بديلا للوقود التقليدي.

وأشاد السفير الدنماركي بالدور الذي تقوم به قناة السويس في دعم استدامة حركة التجارة العالمية وقدرتها على مواجهة التحديات المختلفة، مثمنا جهود الهيئة في إنقاذ سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN في وقت قياسي في ٦ أيام فقط على عكس ما جاءت به توقعات الخبراء والعاملين بالمجال البحري.