الخميس 21 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس المجلس الرئاسي الليبي يلتقي رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية

ليبيا
ليبيا

التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، ونائبي المجلس عبدالله اللافي، وموسى الكوني، بصفتهم القائد الأعلى للجيش الليبي، صباح اليوم الخميس، رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن محمد الحداد، ورئيس جهاز حرس المنشآت النفطية العميد علي الديب، اللذان قدما إحاطة للمجلس الرئاسي حول آخر تطورات الأوضاع في الحقول النفطية بعد إقفال جزء منها، وتداعياتها على الاقتصاد الوطني.

واستعرض الحداد والديب خلال اللقاء الذي عقد بديوان المجلس بطرابلس الجهود المبذولة لفك الاعتصام مع المحتجين واستئناف ضخ النفط الخام للموانئ النفطية.

وشدد رئيس المجلس الرئاسي  ونائبي المجلس على ضرورة  العمل على استئناف ضخ النفط مصدر قوت الليبيين وإبعاده عن أي تجاذبات سياسية تعود بالسلب على مصدر دخل الليبيين.

المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا

ويذكر انه في وقت سابق أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا في بيان مقتضب، إن ليبيا تخسر حاليا أكثر من 550 ألف برميل يوميا من إنتاج النفط بسبب الحصار المضروب على حقول ومرافئ تصدير رئيسية.

وقالت مؤسسة النفط، إنه في الوقت الذي تشهد فيه أسعار النفط انتعاشا كبيرًا نظرا لزيادة الطلب العالمي عليه، الأمر الذي تستغله كل الدول المنتجة لزيادة إيراداتها، يتعرض الخام الليبي لموجة إغلاقات وصفتها بـ"غير شرعية"، محذرة من أنها سيكون لها بالغ الضرر على الآبار والمكامن والمعدات السطحية لقطاع النفط، بالإضافة إلى فقدان خزينة الدولة لفرص بيعية محققة بأسعار قد لا تتكرر لعقود قادمة.

وحذرت المؤسسة الليبية من أن إيقاف الإنتاج بشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز ستكون له تداعياته على استقرار الشبكة العامة للكهرباء وخاصة في المنطقة الشرقية؛ إذ إن معظم المحطات الكهربائية تتغذى على الغاز المنتج من حقول الشركة.

وكانت وكالة "بلومبرج" قالت قبل أيام، إنه من المقرر أن تصدر ليبيا خلال الشهر الحالي 32.2 مليون برميل بما يعادل 1.08 مليون برميل يوميا، مقابل 31.4 مليون برميل بما يعادل 1.01 مليون برميل يوميا خلال مارس الماضي.

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رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفى موسى الكوني للجيش الليبي الحقول النفطية

رئيس التحرير

وائل لطفي

جماعة المختلين وطنيًا!

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