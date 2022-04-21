الخميس 21 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

تشكيل الأهلي المتوقع ضد الرجاء المغربي وسيناريوهات تأهل المارد الأحمر لنصف النهائي

الأهلي
الأهلي

يستعد عشاق الساحرة المستديرة لمتابعة مباراة الأهلي والرجاء البيضاوي المغربي في إياب دور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا، على ملعب مركب محمد الخامس في الدار البيضاء، وينتظر الجميع التعرف على تشكيل الأهلي المتوقع للمباراة وسيناريوهات تأهل المارد الأحمر للدور نصف النهائي.

موعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي

تنطلق مباراة الأهلي والرجاء المغربي في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد منتصف ليل الجمعة في تمام الساعة الثانية عشر مساءً.

وأعلنت شبكة قنوات بي ان سبورت الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال إفريقيا، نقل المباراة على قناة بي إن سبورت beIN SPORTS HD 3، بتعليق صوتي من التونسي روؤف خليف.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد الرجاء المغربي

ومن المتوقع أن يعتمد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، على التشكيل التالي لمواجهة الرجاء المغربي:-

  • محمد الشناوى فى حراسة المرمى
  • أيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم ومحمد هاني في الدفاع
  • أليو ديانج وحمدى فتحي وعمرو السولية فى وسط الملعب
  • محمد مجدي أفشة وبيرسي تاو ومحمد شريف في الهجوم.
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سيناريوهات تأهل الأهلي لنصف نهائي دوري الأبطال

كان النادي الأهلي قد نجح في تحقيق الفوز على الرجاء المغربي بهدفين مقابل هدف في مباراة الذهاب التي أقيمت في القاهرة  على ملعب الأهلي وي السلام.

وهناك 4 سيناريوهات لضمان صعود النادي الأهلي إلى دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا من بوابة نادي الرجاء المغربي نستعرضها عبر السطور التالية:-

  1. فوز الأهلي على الرجاء بأي نتيجة يضمن تأهله إلى دور نصف النهائي.
  2. التعادل بين الأهلي والرجاء يضمن أيضًا تأهل المارد الأحمر إلى نصف النهائي مستغلا الفوز الذي حققه في مباراة الذهاب.
  3. فوز الرجاء المغربي بهدفين مقابل هدف واللجوء إلى ركلات الترجيح لتحديد المتأهل من الفريقين.
  4. فوز الرجاء المغربي على الأهلي بأكثر من هدفين بشرط أن الفارق بينما هدف واحد، بأن يخسر الاهلى مثلا 2/3 أو 3/4 وهكذا وهو ما يعني صعود الأهلي، مستغلا عامل الهدف بهدفين خارج الأرض.
موعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي سيناريوهات تأهل الأهلي نصف نهائي دوري الأبطال تشكيل الأهلى مباراة الاهلي والرجاء المغربي

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