تشكيل الأهلي المتوقع ضد الرجاء المغربي وسيناريوهات تأهل المارد الأحمر لنصف النهائي

يستعد عشاق الساحرة المستديرة لمتابعة مباراة الأهلي والرجاء البيضاوي المغربي في إياب دور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا، على ملعب مركب محمد الخامس في الدار البيضاء، وينتظر الجميع التعرف على تشكيل الأهلي المتوقع للمباراة وسيناريوهات تأهل المارد الأحمر للدور نصف النهائي.

موعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي

تنطلق مباراة الأهلي والرجاء المغربي في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد منتصف ليل الجمعة في تمام الساعة الثانية عشر مساءً.

وأعلنت شبكة قنوات بي ان سبورت الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال إفريقيا، نقل المباراة على قناة بي إن سبورت beIN SPORTS HD 3، بتعليق صوتي من التونسي روؤف خليف.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد الرجاء المغربي

ومن المتوقع أن يعتمد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، على التشكيل التالي لمواجهة الرجاء المغربي:-

محمد الشناوى فى حراسة المرمى

أيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم ومحمد هاني في الدفاع

أليو ديانج وحمدى فتحي وعمرو السولية فى وسط الملعب

محمد مجدي أفشة وبيرسي تاو ومحمد شريف في الهجوم.

سيناريوهات تأهل الأهلي لنصف نهائي دوري الأبطال

كان النادي الأهلي قد نجح في تحقيق الفوز على الرجاء المغربي بهدفين مقابل هدف في مباراة الذهاب التي أقيمت في القاهرة على ملعب الأهلي وي السلام.

وهناك 4 سيناريوهات لضمان صعود النادي الأهلي إلى دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا من بوابة نادي الرجاء المغربي نستعرضها عبر السطور التالية:-