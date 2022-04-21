الخميس 21 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سفير مصر بالمغرب: مباراة الأهلى والرجاء تعبّر عن عمق الروابط التاريخية بين الشعبين

مباراة الأهلي والرجاء
مباراة الأهلي والرجاء

أكد السفير ياسر عثمان، سفير مصر لدى المغرب، أن مباراة الأهلي والرجاء ستقام غدًا الجمعة في أجواء هادئة، وأن الجمهور المغربي ذواق ويرحب بالنادي الأهلي، ومشاعر الجميع هنا في مدينة الدار البيضاء يسودها الود والاحترام، والجميع على ثقة من أن المباراة سوف تعكس وتعبّر عن عمق الروابط الأخوية التي تجمع بين الشعبين المصري والمغربي.

وأضاف عثمان- حسب الموقع الرسمي للنادي الأهلي- أن التنسيق بين السفارة المصرية والسلطات المغربية متواصل ومستمر منذ تحديد موعد المباراة وحتى الآن؛ لتقديم كافة التسهيلات لبعثة الأهلي، مع توفير وسائل الانتقالات ومكان الإقامة والتأمين اللازم، مؤكدا أن السلطات المغربية استجابت على الفور لكافة مطالب بعثة الأهلي، وتم توفير تأمين للفريق في جميع تحركاته، سواء في التدريبات أو عند الذهاب لملعب المباراة غدًا.

وأوضح أن الجالية المصرية في المغرب كبيرة، والمباراة ستشهد حضورا مناسبا لجماهير الأهلي، وقال إن تذاكر المباراة يتم حجزها إلكترونيا من خلال موقع إحدى الشركات المغربية المتخصصة في هذا الشأن.

وكان السفير المصري في المغرب قد حرص على حضور المران الثاني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذي أقيم مساء أمس على ملعب العربي الزاولي الخاص بنادي الاتحاد البيضاوي بمدينة كازابلانكا؛ استعداداً لمواجهة فريق الرجاء في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وعقد السفير اجتماعا مع الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي رئيس بعثة الفريق في المغرب؛ للاطمئنان على أحوال الفريق والتأكيد على متابعة طاقم السفارة لكل الترتيبات الخاصة بالمباراة، وعلى التواصل مع كافة الجهات المعنية؛ لتوفير الأجواء المناسبة للبعثة خلال فترة تواجدها بالمغرب لحين العودة إلى القاهرة.

المغرب الأهلي والرجاء

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