السيطرة على حريق مغسلة في شارع السودان دون إصابات

تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق نشب داخل مغسلة بشارع السودان قبل نزلة أرض اللواء بدائرة قسم شرطة العجوزة، دون وقوع أى إصابات.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بنشوب حريق داخل مغسلة بشارع السودان قبل نزلة أرض اللواء بدائرة قسم شرطة العجوزة.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.