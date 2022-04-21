الخميس 21 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مركز نور البصيرة بجامعة سوهاج يختتم دوراته التدريبة للطلاب ذوي الإعاقة البصرية

جانب من الدوره
جانب من الدوره

شهد الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، ختام سلسلة الدورات التدريبية التي نظمها مركز نور البصيرة لذوي الإعاقة بالجامعة، والتي استمرت في الفترة من 16 مارس الماضي وحتى 20 أبريل الجاري، وذلك لتدريب 30 طالبا من ذوي الإعاقة البصرية.

وخلال كلمته أكد الدكتور مصطفي عبد الخالق، على أن إدارة الجامعة تحرص على توفير كافة الإمكانيات من أجل تنمية قدرات طلاب ذوى الإعاقة وتأهيلهم، وتقديم الدعم اللازم لدمجهم بالحياة الجامعية مع أقرانهم، وتدريبهم للتعامل مع الأنظمة التعليمية الحديثة.  

وأوضح الدكتور عماد الصونيع مدير المركز، أنه تم تنفيذ 3 دورات تدريبية للطلاب ذوي الإعاقة البصرية، الأولى في مجال الحاسب الآلي IC3 ،sparkشهاده دولية، والثانية حول التقنيات المساعدة لذوي الإعاقة البصرية، والأخيرة حول الشمول المالي والتحول الرقمي، مضيفاً أن عدد ساعات التدريب بلغ 100 ساعة تدريبية، وحاضر  بالتدريب شهاب الدين جميل مدرب التقنيات المساعدة للمكفوفين بالمركز.

كانت جامعة سوهاج، قد  نظمت احتفالية الإفطار الجماعي لتكريم الطلاب الفائزين في المسابقات الدينية والثقافية التي نظمها مركز نور البصيرة للطلاب ذوي الإعاقات الخاصة من داخل وخارج الجامعة بمناسبة شهر رمضان المبارك، وذلك بحضور الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عماد الصوينع مدير المركز، والدكتورة سلمي عبد المنعم.

وبهذه المناسبة، وخلال تفقده فعاليات المسابقة هنأ الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس الجامعة، الفائزين والمشاركين في فعاليات المسابقات، مؤكداً أن إدارة الجامعة تحرص على تكريم الطلاب المتميزين من حفظة القرآن الكريم، والمتفوقين علمياً وثقافياً، لتحفيزهم على الاستمرار في طريق العلم والإبداع، وتشجيعهم على تنمية قدراتهم ومواهبهم واكتساب المزيد من الخبرات والمعارف من خلال مشاركتهم في تلك المسابقات.

قدم سوهاج الاول بصيرة تكريم

رئيس التحرير

وائل لطفي

جماعة المختلين وطنيًا!

الأكثر قراءة

سيدة تخلع زوجها بعد بتر ساقه: «خلانى أشتغل وأصرف عليه وعلى أبوه وإخواته»

بالأسماء.. تفاصيل الحكم على حسن راتب وعلاء حسانين بـ«الآثار الكبرى»

انهيار المتهمين وذويهم بعد صدور الحكم في «الآثار الكبرى» (فيديو)

بعد إطلاق موسم القمح.. أبرز المعلومات عن «توشكى الخير» فى أسوان

ضبط المتهمة بضرب فتاة داخل المترو بدعوى ارتدائها ملابس فاضحة

المشدد 10 سنوات لعلاء حسانين و5 لحسن راتب في قضية الآثار الكبرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

القدس خط أحمر.. و«بينيت» يبحث عن التصعيد العسكرى

د هند جاد

نور العقول.. ليس من عمل الشيطان

خالد عكاشة

مزيد من الاحتقان والشروخ داخل البيت الشيعى العراقى

ماجد حبته

منتصف الطريق إلى الإليزيه

كريم فرغلى

ناس مش عارفة ربنا

لواء. محسن الفحام

الطفل المصرى قضية أمن قومى

لواء.حمدى البطران

سيستم البنك

فيصل شمس

أين ذهب جمهور توفيق عكاشة

صور

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

محطة تل أبيب

المزيد

اللجنة العربية تدين انتهاكات إسرائيل في المسجد الأقصى

صحيفة سعودية: ما يحدث فى فلسطين جريمة معلنة ومستمرة ضد الإنسانية

«جوتيريش» يدعو إلى وقف الاستفزازات في القدس واحترام الوضع الراهن