مركز نور البصيرة بجامعة سوهاج يختتم دوراته التدريبة للطلاب ذوي الإعاقة البصرية

شهد الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، ختام سلسلة الدورات التدريبية التي نظمها مركز نور البصيرة لذوي الإعاقة بالجامعة، والتي استمرت في الفترة من 16 مارس الماضي وحتى 20 أبريل الجاري، وذلك لتدريب 30 طالبا من ذوي الإعاقة البصرية.

وخلال كلمته أكد الدكتور مصطفي عبد الخالق، على أن إدارة الجامعة تحرص على توفير كافة الإمكانيات من أجل تنمية قدرات طلاب ذوى الإعاقة وتأهيلهم، وتقديم الدعم اللازم لدمجهم بالحياة الجامعية مع أقرانهم، وتدريبهم للتعامل مع الأنظمة التعليمية الحديثة.

وأوضح الدكتور عماد الصونيع مدير المركز، أنه تم تنفيذ 3 دورات تدريبية للطلاب ذوي الإعاقة البصرية، الأولى في مجال الحاسب الآلي IC3 ،sparkشهاده دولية، والثانية حول التقنيات المساعدة لذوي الإعاقة البصرية، والأخيرة حول الشمول المالي والتحول الرقمي، مضيفاً أن عدد ساعات التدريب بلغ 100 ساعة تدريبية، وحاضر بالتدريب شهاب الدين جميل مدرب التقنيات المساعدة للمكفوفين بالمركز.

كانت جامعة سوهاج، قد نظمت احتفالية الإفطار الجماعي لتكريم الطلاب الفائزين في المسابقات الدينية والثقافية التي نظمها مركز نور البصيرة للطلاب ذوي الإعاقات الخاصة من داخل وخارج الجامعة بمناسبة شهر رمضان المبارك، وذلك بحضور الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عماد الصوينع مدير المركز، والدكتورة سلمي عبد المنعم.

وبهذه المناسبة، وخلال تفقده فعاليات المسابقة هنأ الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس الجامعة، الفائزين والمشاركين في فعاليات المسابقات، مؤكداً أن إدارة الجامعة تحرص على تكريم الطلاب المتميزين من حفظة القرآن الكريم، والمتفوقين علمياً وثقافياً، لتحفيزهم على الاستمرار في طريق العلم والإبداع، وتشجيعهم على تنمية قدراتهم ومواهبهم واكتساب المزيد من الخبرات والمعارف من خلال مشاركتهم في تلك المسابقات.