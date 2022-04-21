الخميس 21 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

أخبار الظهيرة| جديد «سيدة المترو» والتقديم للحج ووزير التعليم يحسم جدل «الأوبن بوك»

اخبار الظهيرة
اخبار الظهيرة

نالت ملفات محلية اهتمام القراء في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس 21 أبريل 2022.

حقيقة انتهاء فيروس كورونا

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان، إنه كلما ارتفعت معدلات التطعيم بلقاحات فيروس كورونا كلما قلت نسبة دخول المستشفيات وشدة الإصابة ومعدلات الوفيات، وقل معها أيضاً الضغط على المنظومة الصحية.

وعن موعد انتهاء جائحة فيروس كورونا، قال عبدالغفار إنه طالما لم تعلن منظمة الصحة العالمية انتهاء جائحة فيروس كورونا، يجب التعامل على أساس وجود جائحة حتى يثبت العكس.

د.حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالى فى حوار لـ «الأهرام»: عانينا سنوات من انفصال الجامعة عن سوق العمل.. وحان الوقت لإيجاد كليات قمة جديدة - الأهرام اليومي

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ضبط سيدة المترو 

نجحت الجهات المختصة في ضبط المتهمة بالاعتداء بالضرب على فتاة داخل مترو الأنفاق، اعتراضًا على الملابس التي ترتديها، والتي وصفتها السيدة بـ"الفاضحة".

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو أظهر سيدة تعتدي بالضرب على فتاة داخل مترو الأنفاق، اعتراضًا على الملابس التي ترتديها الفتاة، والتي وصفتها السيدة بالفاضحة.

ضبط السيدة المتهمة بالتعدي على فتاتين بسبب ملابسهما في المترو

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إلغاء الأوبن بوك 

تساءل العديد من أولياء أمور طلاب الثانوية العامة عن مدى احتمال تراجع وزارة التربية والتعليم في قرار إلغاء الـ"open book" في امتحانات الثانوية العامة.

وتوجهت "الدستور" بالسؤال لوزير التربية والتعليم، وقال في تصريح خاص: “القرار نهائي تماماً ويجب أن نغلق هذا الموضوع”.

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اليوم.. طلاب الثانوية العامة يختتمون الامتحانات التجريبية لشهر مايو في 5 مواد | المصري اليوم

تفاصيل التقديم للحج

قال أيمن عبدالموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون العمل الأهلي، إنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمؤسسة القومية لتيسير الحج؛ لمتابعة إجراءات تسجيل المتقدمين، وتم تخصيص الخط الساخن “0237619909” للرد على استفساراتهم.

وشدد على أنه سيتم حجز الفنادق وفقًا للعدد المخصص لحجَّاج الجمعيات بالمنطقة المركزية للحرمين، وجميعها فنادق مصنفة، كما سيتم تنفيذ مستوى واحد فقط لرحلة الحج في ضوء العدد المنفذ هذا العام.

رابط التسجيل للراغبين في الحج بالاردن 2022 موقع تسجيل الحج فى الاردن hajj .gov.jo

وأضاف عبدالموجود أن استمارات التقديم للحج متاحة بجميع مديريات التضامن الاجتماعي بالمجان لكافة أعضاء الجمعيات ممن تنطبق عليهم الشروط، وعلى الموقع الإلكتروني للمؤسسة القومية لتيسير الحج http://hajjfoundation.org.eg

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وزيرة التضامن الاجتماعي وزير التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم التواصل الاجتماعي منظمة الصحة العالمية

رئيس التحرير

وائل لطفي

جماعة المختلين وطنيًا!

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