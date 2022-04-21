«التضامن» تعلن إجراءات التسجيل فى الحج وتحدد الشروط

قال أيمن عبدالموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون العمل الأهلي، إنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمؤسسة القومية لتيسير الحج؛ لمتابعة إجراءات تسجيل المتقدمين، وتم تخصيص الخط الساخن «0237619909» للرد على استفساراتهم.

وشدد على أنه سيتم حجز الفنادق وفقًا للعدد المخصص لحجَّاج الجمعيات بالمنطقة المركزية للحرمين، وجميعها فنادق مصنفة، كما سيتم تنفيذ مستوى واحد فقط لرحلة الحج في ضوء العدد المنفذ هذا العام.

وأضاف عبدالموجود أن استمارات التقديم للحج متاحة بجميع مديريات التضامن الاجتماعي بالمجان لكافة أعضاء الجمعيات ممن تنطبق عليهم الشروط، وعلى الموقع الإلكتروني للمؤسسة القومية لتيسير الحج http://hajjfoundation.org.eg

وأكد عبدالموجود أنه سيتم تسجيل كافة بيانات الحجاج الراغبين في أداء فريضة الحج على بوابة الحج الموحدة المصرية، ولا يسمح للعضو بالتسجيل إلا في جهة واحدة فقط سواء في التضامن أو الداخلية أو السياحة، وسيتم إجراء القرعة الإلكترونية على البوابة مركزيًا لاختيار الحجَّاج الفائزين لكافة المحافظات وفقاً لنسبة عدد الطلبات المقدمة بكل محافظة.

شروط التسجيل للحج

ووضعت وزارة التضامن عددًا من الشروط الواجب توافرها في الراغب لأداء فريضة الحج هذا العام، من بينها:

- أن يكون مسجلًا بعضوية إحدى الجمعيات الأهلية عند تقديم الطلب ومسدد الاشتراك السنوي للجمعية.

- أن تكون الجمعية مقيدة قبل يناير 2022، ولم يوقع على الجمعية جزاءات نتيجة مخالفات ثبتت بحقها.

- لم يسبق للمتقدم الراغب في أداء الفريضة الحج من قبل طوال حياته.

- ألا تزيد سن المتقدم على 65 عامًا، بالإضافة إلى حصوله على أحد اللقاحات المعتمدة لفيروس كورونا.

- أن يكون المتقدم قادرًا على أداء المناسك وخاليًا من الأمراض المستعصية التي تحددها وزارة الصحة، وتقدم الطلبات للإدارات الاجتماعية التابعة لها الجمعية وفقًا للنموذج المُعَد لذلك.