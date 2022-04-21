الجمعة 22 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«المنايفة مش بخلا».. «مطبخ الخير» يشارك في إفطار الصائمين على الإقليمي (فيديو)

متطوعو مطبخ الخير
متطوعو مطبخ الخير

12 عامًا من الكرم وحب الخير في قرية زاوية جروان، التابعة لمركز الباجور بالمنوفية الذي يعكف شبابها على إطعام الصائمين غير القادرين بأجود أنواع الطعام التي يتم طهيها على يد شيفات متخصصين يقدمون لمساتهم لتقديم الوجبات بطريقة فندقية، لغير القادرين من أهالي القرية والمسافرين على الطريق الإقليمي، ليؤكدوا دائمًا أن المنايفة مش بخلاء، لكن الكرم فيهم عادة متأصلة. 

قال أيمن الدهشوري، منظم مطبخ الخير بزاوية جروان إنهم يعكفون لترتيب لهذه المناسبة وتجهيز احتياجاته قبيل الشهر الكريم بشهر كامل وربما أكثر، لافتًا إلى أنهم يتركون تدابير المصروفات لله عز وجل وهو ما يكرمهم، مشيرًا إلى أنه بالورقة والقلم هناك استحالة تكملة الشهر لكنها بركة ورضا الله سبحانه وتعالى وحدها ومن ثم دعوات الغلابة قادرة على تحقيق المستحيل.

متطوعو مطبخ الخير 

أضاف الدهشوري أن هناك عشرات من المتطوعين من أهالي القرية والقرى المجاورة يشاركون فى التجهيزات، أملاً أن الله  يتقبل منهم صالح الأعمال، وينظمون أنفسهم سواء في مطبخ الخير أو التوزيع على أبناء القرية أو الوقوف على الطريق الإقليمي للتوزيع على المارين. 

لفت منظم مطبخ الخير إلى أن تكلفة الإنفاق على المطبخ العام الماضي وصلت 300 ألف جنيه من تجهيزات شاملة الوجبات الخاصة بأهل القرية ووجبات يتم تجهيزها للمسافرين إلى الطريق الإقليمي الذي يتصادف مرورهم قبل الإفطار، يوميًا التي كانت ملحمة من الحب والكرم سطرها الأهالي.

رمضان المنوفية طريق تحقيق محافظة شهر رمضان شباب الإقليمي

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