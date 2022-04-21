بسعة 30 ألف طن.. تفاصيل مشروع صومعة أبوصوير بالإسماعيلية

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر الفيديو كونفرانس، خلال احتفالية بدء موسم حصاد القمح في توشكى بجنوب الوادي بمحافظة أسوان، عددًا من مشروعات الصوامع الجديدة في محافظات الشرقية والجيزة والقليوبية والإسماعيلية، ضمن المشروع القومي للصوامع.

وشملت المشروعات التي افتتحها الرئيس السيسي، صوامع سعة 90 ألف طن بمدينة الصالحية الجديدة في محافظة الشرقية، ومجمع صوامع سعة 90 ألف طن بمدينة عرب العليقات في محافظة القليوبية، ومجمع صوامع سعة 60 ألف طن بمدينة بني سلامة في محافظة الجيزة، وصومعة سعة 30 ألف طن بمدينة أبو صوير في محافظة الإسماعيلية.

وكشف الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن صومعة أبوصوير تبلغ القيمة التقديرية لتكلفة المشروع 150 مليون جنيه مكون محلي و3.3 مليون دولار مكون أجنبي، السعة التخزينية 30 ألف طن، على مساحة 20 ألف متر مربع والذي تقوم بتنفيذه شركة المقاولون العرب ومدة تنفيذ المشروع 12 شهر.

مشروع صوامع الغلال الجديد الذى يقام على مساحة خمسة أفدنة بما يوازى ما يزيد عن 20 ألف مترا مسطحا ويشمل إنشاء عدد 6 خلايا بسعة خمسة آلاف طن لكل منها بإجمالى سعة تخزينية قدرها 30 ألف طن.

المستهدف ضم مساحة أخرى ملاصقة للموقع بهدف إقامة 9 خلايا تخزينية بدلا من 6 خلايا لتصل السعة التخزينية الإجمالية الى نحو 45 ألف طن من الأقماح وتصل التكلفة الإجمالية النهائية للمشروع الى نحو 185 مليون جنيها، ومن المقرر ألا تستغرق مدة التنفيذ أكثر من 18 شهرا على الأكثر باعتبار أنه أحد المشروعات القومية.

يتم تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى وعلى رأسها مشروع البنية الأساسية للمنطقة الصناعية بأبو خليفة، ومشروع صوامع أبو صوير، ومحطة مياه المستقبل، ومشروع صرف صحى القرى المحرومة بالقنطرة غرب، ومحطة معالجة الصرف الصحى بالسبع آبار، ومحطة صرف صحى أبو صوير، ومشروعات الصرف الصحى والمياه لمركز ومدينة فايد.

يذكر أن الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين وشركة الانتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية، وقعت عقد اسناد تنفيذ مشروعات الصوامع الحقلية بعدد (6) صوامع سعة الواحدة (5) الاف طن بسعة اجمالية ( 30) الف طن بمحافظات المنيا ( عدوه )، الشرقية (ابو حماد، نزلة الخيال، طوخ القرموص، منيا القمح) المنوفية ( قويسنا).

وأكد الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ان انشاء هذه الصوامع الحقلية جاء بتوجيه رئاسي لتطوير وتحسين الطاقات التخزينية لتخزين الاقماح من خلال شبكة من الصوامع على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن تلك الصوامع الحقلية تتمتع بإمكانيات كبيرة من انظمة مراقبة المخزون المتداول ونظام تشغيل صومعة يعمل بنظامي ال (SCADA)، ( PLC مع امكانية التشغيل اليدوي.

ولفت إلى أن الهدف من إنشاء هذه الصوامع الحقلية هو تقريب المسافة للمزارع لتوريد القمح، مضيفا أن مصر شهدت طفرة كبيرة في التخزين وصلت إلى 3.4 مليون طن، وأكد ان الصوامع ساهمت في انتاج رغيف خبز جيد للمواطن مشيرا إلى ان كل هذه الانجازات جاءت بتوجيه رئاسي من الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.