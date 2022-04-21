رئيس قناة السويس يتفقد تكريك 5 مليون متر مكعب من الرمال ضمن تطوير القطاع الجنوبي (صور)

تفقد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، موقع مشروع تطوير القطاع الجنوبي، يرافقه اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة وقياداتها، للوقوف على معدلات الإنجاز ومتابعة سير العمل.

خلال جولته التفقدية، حرص الفريق أسامة ربيع على تحية الأطقم العاملة على الكراكات المشاركة في المشروع بشقيه والتعرف على مستجدات أعمال التكريك بالمشروع حيث بلغت معدلات الإنجاز بموقع مشروع ازدواج القناة بمنطقة البحيرات المرة الصغرى من الكم ١٢٢ إلى الكم ١٣٢ ترقيم قناة ما يقرب من ٢١%، بإجمالي كميات تكريك قدرها ١٣ مليون متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه، فيما بلغت إجمالي معدلات التكريك بموقع مشروع توسعة القناة من الكم ١٣٢ إلى الكم ١٦٢ حوالي ٥ مليون متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه بنسبة إنجاز بلغت ٢٨%.

رئيس قناة السويس يتفقد تكريك 5 مليون متر مكعب

رئيس قناة السويس يتفقد تكريك 5 مليون متر مكعب

رئيس قناة السويس يتفقد تكريك 5 مليون متر مكعب

رئيس قناة السويس يتفقد تكريك 5 مليون متر مكعب

رئيس قناة السويس يتفقد تكريك 5 مليون متر مكعب

رئيس قناة السويس يتفقد تكريك 5 مليون متر مكعب

رئيس قناة السويس يتفقد تكريك 5 مليون متر مكعب

رئيس قناة السويس يتفقد تكريك 5 مليون متر مكعب

رئيس قناة السويس يتفقد تكريك 5 مليون متر مكعب

كما تعرف الفريق ربيع على مستجدات الأعمال الهندسية والمدنية في محيط مشروع التوسعة والتعميق حيث تجاوزت نسبة إنجاز التكسيات الجديدة حوالي٥٢ %، كما قاربت أعمال تجهيز أحواض الترسيب على الانتهاء بنسبة إنجاز بلغت ٨٠%، وتخطت نسبة إنجاز شمعات الرباط الجديدة ٤٠%.

رئيس قناة السويس يتفقد تكريك 5 مليون متر مكعب

رئيس قناة السويس يتفقد تكريك 5 مليون متر مكعب

رئيس قناة السويس يتفقد تكريك 5 مليون متر مكعب

وأكد رئيس الهيئة على أن معدلات الأداء تمضي بخطى متسارعة تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالانتهاء من المشروع وفق الجدول الزمني المحدد، والاستفادة بما سيتيحه المشروع من زيادة عامل الأمان الملاحي وتحسين حركة الملاحة بالقطاع الجنوبي للقناة، فضلا عن تأثيره على زيادة الطاقة الاستيعابية للقناة بهذه المنطقة بمعدل ٦ سفن إضافية.

رئيس قناة السويس يتفقد تكريك 5 مليون متر مكعب

وأوضح الفريق ربيع بأنه من المقرر زيادة عدد الكراكات المشاركة في المشروع خلال المرحلة المقبلة حيث تشارك ثلاثة كراكات تابعة للهيئة في مشروع التوسعة والتعميق تشمل كل من الكراكة مهاب مميش والكراكة حسين طنطاوي والكراكة الصديق، فيما تشارك الكراكتين الحمرا والمرفأ في مشروع ازدواج القناة بالبحيرات المرة الصغرى وانضمت لهما مؤخرا الكراكة الصدر للعمل بالمشروع، ومن المقرر انضمام الكراكة "كاسيوبيا" التي وصلت منطقة البحيرات الكبرى للعمل بالمشروع في مطلع الشهر القادم بعد تجهيزها.

رئيس قناة السويس يتفقد تكريك 5 مليون متر مكعب

عقب ذلك، شارك الفريق أسامة ربيع واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس العاملين بالمشروع الإفطار على متن الكراكة حسين طنطاوي، وحرص على تبادل الحديث معهم ووجه لهم الشكر على ما يبذلونه من جهد متواصل في مختلف الظروف، ناقلا لهم تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتمنياته لهم بالتوفيق والسداد في العمل على رفعة القناة والحفاظ على مكانتها الرائدة في المجتمع الملاحي.