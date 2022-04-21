مدير «الخدمة الوطنية»: افتتاح العديد من المشروعات القومية قريبا

قال اللواء أركان حرب وليد حسين أبو المجد، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، إنه في مجال الاهتمام ببناء أجيال جديدة قوية وقادرة على تحمل المسئولية، كانت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاشتراك مع الجهات المعنية والقطاع الخاص في توفير التغذية المدرسية لطلبة المدارس بتوزيع 600 مليون وجبة على مدار العام الدراسي الحالي لـ13.5 مليون طالب.

ولفت أبو المجد، في كلمته صباح اليوم، بمناسبة بدء موسم حصاد القمح في توشكى، بجنوب الوادي بمحافظة أسوان، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى المشروعات الجديدة المخطط افتتاحها خلال هذا العام بمجمعات الإنتاج الحيواني والألبان والمجازر الآلية المتكاملة ومصنعي الجبن الجاف ونصف الجاف والجبن الأبيض بأنواعه، ووحدات إنتاج البيض، ومصنع منتجات البطاطس والمرحلة الثانية من شركة "سايلو فودز"، والتي تسهم جميعها في سد جزء من الفجوة الغذائية للمواطن المصري، وذلك في إطار التنسيق المستمر مع جميع أجهزة الدولة وخاصة وزارة التموين والتجارة الداخلية للمحافظة على الاحتياطيات من السلع الغذائية والاستراتيجية.

وأوضح أن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لا يتوقف عن الحلم في تنفيذ المشروعات القومية في شتى المجالات والتي تسهم في بناء الجمهورية الجديدة بالتعاون مع القطاع الخاص والشركات الأجنبية، وروعي فيها الالتزام بالاشتراطات البيئية والتي تسهم في الحفاظ على بيئة نظيفة خالية من التلوث والانبعاثات الضارة.

ونوه مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بأنه قريبا خلال هذا العام سنشهد افتتاح العديد من المشروعات القومية في مجالات متعددة، كمصنع إنتاج أجهزة الري المحوري بالشراكة مع القطاع الخاص، ومجمع الأسمدة الأزوتية المتكامل، ومصنعي إنتاج الرخام والجرانيت، ومصنع إنتاج الكوارتز الطبيعي، ومصنعي التركيز والفصل للمعادن الثقيلة من الرمال السوداء.