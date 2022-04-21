«آراب نيوز»: مصر تبذل جهودا كبيرة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر المستدام

قالت صحيفة "آراب نيوز"، إن مصر تبذل جهودا كبيرة للتحول نحو اقتصاد أخضر شامل مستدام، والتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة المتجددة، كجزء من استعدادها لاستضافة مؤتمر المناخ "كوب 27" هذا العام.

وأشارت الصحيفة إلى توقيع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اتفاقية مع شركات أجنبية بقيمة 3 مليارات دولار لإنتاج ما يصل إلى 350 ألف طن وقود أخضر سنويًا، بهدف تموين السفن.

كما سلطت الضوء على إطلاق وزارة التعاون الدولي، مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية ، حملة إعلامية دولية، تستهدف توثيق قصص مصر التنموية، وإظهار الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب الترويج لعدد من المشروعات الخضراء، كجزء من جهود الدولة بالتعاون مع شركاء التنمية والمؤسسات المالية الدولية لدفع اقتصاد شامل ورقمي في مصر.

وتهدف الحملة إلى الترويج لعدد من المشروعات في قطاعات مُختلفة منها التحول إلى الاقتصاد الدائري والمستدام، وتطوير البنية التحتية لقطاع النقل ليصبح أكثر استدامة، والتحول نحو الطاقة الجديدة والمتجددة.

وذكرت الصحيفة أن هذه التحركات تتماشى مع تعهد الدولة بتعظيم إنتاج الطاقة النظيفة المتجددة، استعدادا لاستضافة الدورة المقبلة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 27) التي ستعقد في شرم الشيخ في نوفمبر من هذا العام.

وأضافت أن هذه التحركات تأتي أيضا بالتزامن مع إعلان صندوق النقد الدولي رفعه مِن توقّعاته لمعدل نمو الاقتصاد خلال العام المالي الجاري (2021-2022) إلى 5.9%، للمرة الثانية على التوالي.

وأشارت الصحيفة إلى توقيع هيئة قناة السويس مؤخراً اتفاقية تعاون مبدئي مع شركة بورسعيد للهندسة والإنشاءات البحرية، إحدى الشركات التابعة لها، وشركة الإسكندرية لصيانة البترول المعروفة باسم "بترومنت"؛ بهدف فتح فرص تعاون جديدة بين الطرفين في صناعة خزانات البترول وتنفيذ كافة الأعمال البحرية.