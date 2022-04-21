الخميس 21 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الزراعة: تخصيص جزء من المشروعات القومية للمحاصيل الاستراتيجية

قمح
قمح

أكد الدكتور علي عبد المحسن، مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطى أهمية للقطاع الزراعي فيما يتعلق بالمشروعات القومية  الزراعية الكبرى، سواء المليون ونصف فدان أو أو الدلتا الجديدة وسيناء والوادي الجديد وتوشكى وشرق العوينات، حيث أن كل هذه المشروعات تضيف للرقعة الزراعية أكثر من 4 ملايين فدان يضاهي ما تم استصلاحه خلال 60 عاما الأخيرة.

وأضاف عبد المحسن في تصريحات لـ«الدستور» أن هذه المشروعات تخصص بها جزء لزراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة وفول الصويا وعباد الشمس، بالإضافة إلى المحاصيل التصديرية من الخضر والفاكهة ونباتات الزينة والنباتات الطبية والعطرية والمشروع القومى للبتلو، ومشروع الـ100 ألف صوبة زراعية ومشروعات الاستزراع السمكي.

وأوضح عبد المحسن، أن كل هذه المشروعات ساهمت في زيادة الانتاج الزراعي مما أدى إلى عدم نقص في المعروض من الخضر والفاكهة والسلع الغذائية، بالإضافة إلى التنمية الزراعية الرئاسية والتي تتعلق بزيادة الإنتاجية للفدان فيما يتعلق بالأصناف الجديدة عالية الإنتاجية والمقاومة للظروف المناخية والآفات ومقاومة الملوحة والجفاف وذات الاحتياجات المائية الأقل.

وقال عبد المحسن إن الممارسات الزراعية الجيدة مثل التسوية بالليزر للأراضي الزراعية والزراعة على مصاطب للمحاصيل الاستراتيجية، زادت من الإنتاجية بالإضافة إلى استخدام الآلات الزراعية الحديثة في عملية الحصاد، إلى جانب المشروع القومي للصوامع الذي أدى إلى زيادة الساعات التخزينية من هذه السلع، ولدينا مخزون استراتيجي من القمح يكفي لمدة 4 شهور، بالإضافة إلى بداية حصاد محصول القمح والذي سيوفر 10مليون طن من القمح، وتستهدف الدولة استلام حوالي 6 مليون طن قمح هذا العام.

وزارة الزراعة الزراعة القمح المشروعات المشروعات القومية الإنتاج الزراعي محصول القمح

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