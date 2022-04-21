الخميس 21 أبريل 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصابان في حادث «ملاكي وموتوسيكل» في الشرقية

حادث
حادث

أصيب شخصان، اليوم الخميس، جراء حادث تصادم موتوسيكل بسيارة ملاكي في محافظة الشرقية، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطاراً من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب موتوسيكل، بقرية عرب الروضة، بجوار الخطارة في الشرقية.

أسفر الحادث عن إصابة “محمد. أ. س”، 16 سنة، بكسر في الجمجمة، و"إبراهيم. س. س" بكسر متهتك مضاعف بالساق اليسرى، وكلاهما يقيمان بقرية عرب الروضة.

تم نقل المصابين لمستشفى الصالحية في حالة غير مستقرة، وحولهما المستشفى إلى مستشفى الزقازيق الجامعي.

انقلاب سيارة طريق محافظة أتوبيس امن الشرقية محافظة الشرقية

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وائل لطفي

جماعة المختلين وطنيًا!

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