الخميس 21 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ماكرون: إذا اعيد انتخابى لولاية ثانية سأضع فرنسا ضمن القوى العظمى

ماكرون
ماكرون

أكد الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون أن العالم يعيش لحظات خطيرة جدا بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، معتبرا أن دور بلاده وأوروبا يتمثل في دعم كييف من أجل مقاومة العملية العسكرية الروسية هناك.


وأعرب ماكرون ـ خلال المناظرة التلفزيونية التي أجراها مع المرشحة على انتخابات الرئاسة مارين لوبان، وأوردتها قناة "فرانس 24" الفضائية مساء اليوم الأربعاء، عن رغبته في الحوار مع روسيا ومواصلة فرض عقوبات عليها في آن واحد بهدف الضغط عليها من أجل وضع حد للعملية العسكرية في أوكرانيا مؤكدا اعتزامه الاستمرار في تقديم مساعدات لها.


وأشار إلى أن أفضل طريقة لتحسين القدرة الشرائية في فرنسا هي مكافحة البطالة، التي تراجعت معدلاتها في البلاد إلى 7.4 بالمائة، منوها إلى أنه يسعى كذلك لرفع الحد الأدنى للأجور ومعاشات التقاعد وتحسين الحياة اليومية للشعب الفرنسي في قطاع التعليم والصحة، فضلا عن تعزيز المساعدة للفئات الضعيفة وذوي الإعاقة.


وأكد الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته أنه لن يقوم بزيادة الضرائب إذا أعيد انتخابه لولاية ثانية، وسيرفع سن التقاعد تدريجيا، كما سيعمل على توفير فرص العمل في القطاع الصحي، مشددا على ضرورة أن تكون فرنسا بحلول عام 2030 قد خفضت انبعاثاتها من غازات الاحتباس الحراري.


وشدد على قناعته التامة بالثنائي الألماني الفرنسي وقدرتهما على العمل من أجل بناء سياسة تضامنية وتكاملية للاتحاد الأوروبي.

رئيس التحرير

وائل لطفي

جماعة المختلين وطنيًا!

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