دار رياض الريس تطرح رواية «الفناء الخلفى» للروائية لميس الزين

صدرت حديثًا عن دار رياض الريس للنشر والتوزيع، أحدث كتابات الروائية لميس الزين، رواية “الفناء الخلفي”.

ولميس الزين سبق وصدر لها العديد من الأعمال الأدبية النثرية والسردية، حيث صدرت لها المجموعة الشعرية “أحلام منتصف الشوق”، بالإضافة إلى المجموعتين القصصيتين: “حدث غدا”، و"أرملة سوداء".

ومن أجواء رواية “الفناء الخلفي” للكاتبة لميس الزين نقرأ: “لكن ماذا تفعل والوقت الذي يجلس فيه إلى الحاسوب هو وقت راحتها الوحيد من مناكفاته، ساعات بدت لها في وقتها خلاصاً، ولم تعلم أنّها كانت بوّابة لمشكلة أكبر”.

أمّا ثالث معضلات حياتها، فكان الخواء الذي تحدثه الغريزة العطشى، حاجة الجسد المكتنز أنوثة ورغبة إلى رجل يلبّي فورة غريزته، حاجة كانت تطلّ برأسها كلّما أتيحت لها فرصة. هل قامت تلك الغولة من نومتها بعد رحيل الزوج؟ وهي التي كانت تستثقل إتيانه لها، فتستجيب له مكرهة، كأنّه واجب عليها أن تفعله دون رغبة منها؟ أم أنّ إخمادها كان فضيلة له، جحدتها دون أن تعلم؟

ها هي الآن تدرك متأخّرة أنّه رغم ما كان من ثقل ظلّه، فقد كان يكفيها مؤونة تسوّلِ الكفاية، ممّا لن يكون كافياً أبداً، تطلبها في سرير بارد فتستعصي، تزحف راغبة إلى العمّ غوغل بحثاً عمّا يسمّى مقاطع "البورنو". مع تكرار العمليّة تفقد أصابعها اللمسة المثيرة، فتقبع تلك الشرهة بفم فاغر، تنتظر أن تُطعم. أليس الجائع يأكل لحم الجرذ حين مخمصة؟ وماذا لو حضر وقتها طعام مسروق فأيّهما يأكل؟

كتاب “دول الخليج العربية.. التحولات وصراع التغيير”

كما صدر عن دار رياض الريس أيضا، كتاب بعنوان “دول الخليج العربية .. التحولات وصراع التغيير”، من تأليف الباحث دكتور هلال الحبسي.

يقدم الكتاب دراسة علمية لقضايا التغير في دول الخليج العربية من منظور علم الاجتماع السياسي، منطلقاً من الاهتمامات العلمية لعلم الاجتماع السياسي بدراسة الأسس الاجتماعية للقوة ومظاهر السلطة في القطاعات النظامية داخل المجتمعات، من خلال تفسير علاقات التفاعل وتأثيراتها المتبادلة بين الظاهرتين "السياسية والاجتماعية".

لذا، يستعرض الكتاب شواهد التغير والتحولات التي تعيشها دول الخليج العربية، وديناميات التغير والتحول وما يفرزه من صراع في التفاعلات الداخلية بين الموروث والحداثة والتحول المدني في الجانب الاجتماعي، وبين بقاء النظام السياسي التقليدي ومتطلبات التغير نحو الديمقراطية والحرية في الجانب السياسي.

ويقدم دراسة لواقع الأحوال والظروف الثقافية والاجتماعية والاقتصادية على البناءات السياسية، ووصف أشكال الحركات الاجتماعية، وتأثيرها بتطور بُنية النظام السياسي، وتغير وظائفه من الملكية المطلقة إلى أنظمة سياسية تسعى لبناء منظومة تشاركية تتوافق مع رغبة الأنظمة السياسية في الاستمرار والاستقرار، وبالوقت نفسه تلبي تطلعات شعوبها نحو المشاركة السياسية، بحيث تكون صيغة المشاركة مقنَّنة ومحدَّدة لا تؤثر بملكية وسلطة النظام السياسي القائم.

ويطرح مجموعة شواهد استدلالية لمآلات التغير المستقبلي الذي يستمر مع عمليات التحديث والتطور في السياق الطبيعي لمجتمعات دول الخليج العربية.