الخميس 21 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحباط عملية تهريب أقراص مخدرة بحوزة راكب فى مطار القاهرة

أقراص مخدرة
أقراص مخدرة

أحبط رجال الجمارك في مطار القاهرة محاولة تهريب لكميات من الأقراص المخدرة، بحوزة أحد الركاب في مبنى 3.

وقام رجال الجمارك باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وجاء ذلك أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من أثينا على رحلة طائرة الخطوط الجوية اليونانية رقم A3930 اشتبهت أميره طلبة مدير الحركة المشرف على الصالة فى الراكب م . ا . م مصري الجنسية.

تبين من عملية تفتيش حقائب الراكب تفتيشا دقيقا فتبين وجود عدد من شرائط عقار الترامادول المخدر وعلبة حلوى نوتيلا مغلقة بإحكام، بفتحها تبين وجود عدد من أقراص مخدرة عقار Hlpnosedon المخدر مخبأة داخل علبه النوتيلا بإجمالى 650 قرصا.

عقار الترامادول رجال الجمارك عقار الترامادول المخدر تهريب أقراص الترامادول المخدر تفتيش الركاب إنهاء إجراءات

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وائل لطفي

جماعة المختلين وطنيًا!

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