الاختيار 3 الحلقة 19| مخطط إرهابي لفض المظاهرات المناهضة للجماعة أمام «مكتب الإرشاد»

يواصل مسلسل «الاختيار 3» توثيق حالة الصراع التي عانت منها البلاد على مدار عام من حكم الجماعة الإرهابية، الأمر الذي أثار حالة من الغضب الشعبي وصولًا إلى ثورة 30 يونيو 2013.

وشهدت الحلقة 19 من مسلسل الاختيار 3، استغلال جماعة الإخوان الإرهابية للمساجد بجميع المحافظات كنقاط التقاء لعناصرها وكتائب الشباب الداعمين للجماعة، استعدادًا لتنفيذ عمليات إرهابية ضد التجمعات الحاشدة المناهضة لحكم الجماعة الإرهابية.

وظهر مرشد جماعة الإخوان الإرهابية محمد بديع، والقيادي خيرت الشاطر، يخططان لفضّ المظاهرات المناهضة للجماعة الإرهابية بالعنف.

مسلسل الاختيار3

وتضمنت الحلقة الـ 18 تسريبا جديدا يتحدث خلال محمد مرسي للقيادي خيرت الشاطر قائلا: "النهاردة بتوع اللجان قاعدين وكلهم عاوزين لجنة العلاقات الخارجية.. محمد أنور السادات عايز لجنة العلاقات الخارجية.. والدنيا مهدودة هو ورامي لكح.. هم عارفين أن رامي في المخابرات ومحمد أنور مع الإسرائيليين يعني حافظينها".

وأضاف مرسي: "هو من زمان قالي بيني وبينه أنا هادخل الانتخابات.. من قبل الانتخابات قال لجنة العلاقات الخارجية محمد أنور السادات وبعدين على فكرة هو إمكانيته المهارية مش كبيرة مش عالية".

أبطال مسلسل الاختيار 3

ياسر جلال: الفريق عبدالفتاح السيسي

صبري فواز: الرئيس المعزول محمد مرسي

كريم عبدالعزيز: زكريا يونس ضابط الأمن الوطني

أحمد عز: مروان العدوي ضابط مخابرات

أحمد السقا: مصطفى خليفة ضابط مخابرات حربية

خالد الصاوي: خيرت الشاطر

عبدالعزيز مخيون: محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية

بيومي فؤاد: سعد الكتاتني.

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3

يعرض مسلسل الاختيار على قناة ON E فى تمام الساعة 9:30 مساء

مواعيد الإعادة على قناة ON E

يعاد مسلسل الاختيار 3 فى هذة الأوقات

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON Drama

يعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء

مواعيد إعادة مسلسل الاختيار 3 على قناة ON Drama

الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء