النيابة تستعلم عن حالة مصابى حادث تصادم سيارتين بمحور الأوتوستراد

استعلمت النيابة العامة عن حالة المصابين في حادث تصادم بين سيارتين بطريق امتداد محور الأوتوستراد بدائرة قسم حلوان؛ لبيان الإصابات التي لحقت بهم.

وكانت البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من الأهالي بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين أعلى طريق الأوتوستراد اتجاه حلوان، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إسعاف، وبالفحص تبين اصطدام سيارتين، ونتج عن الحادث إصابة سيدة وشخص وجرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.