الأربعاء 20 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تستعلم عن حالة مصابى حادث تصادم سيارتين بمحور الأوتوستراد

حادث تصادم سيارتين
حادث تصادم سيارتين بمحور الأوتوستراد

استعلمت النيابة العامة عن حالة المصابين في حادث تصادم بين سيارتين بطريق امتداد محور الأوتوستراد بدائرة قسم حلوان؛ لبيان الإصابات التي لحقت بهم.

وكانت البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من الأهالي بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين أعلى طريق الأوتوستراد اتجاه حلوان، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إسعاف، وبالفحص تبين اصطدام سيارتين، ونتج عن الحادث إصابة سيدة وشخص وجرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

غرفة عمليات حادث تصادم مصابين مديرية أمن الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية النيابة العامة قسم حلوان تصادم سيارتين

مواد متعلقة

مصرع وإصابة شخصين في حادث تصادم بالفيوم

مصرع شاب فى حادث تصادم سيارتين بأسوان

مصرع شخص في حادث تصادم سيارتين بمدينة نصر

إصابة شاب في حادث مروع بنجع حمادي

إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم أعلى الطريق الدائري اتجاه القطامية

الاستعلام عن الحالة الصحية لـ 4 مصابين في حادث تصادم بحلوان

إصابة 4 أشخاص إثر تصادم توك توك وسيارة بحدائق حلوان

إصابة 4 فى حادث تصادم ببيلا فى كفر الشيخ

رئيس التحرير

وائل لطفي

جماعة المختلين وطنيًا!

الأكثر قراءة

يصيب الأطفال.. «الصحة» تحذر من التهاب كبدى وبائى مجهول

موعد استطلاع هلال شوال 2022 وفقًا للحسابات الفلكية

محمد الباز يحاور عبدالرحيم كمال: لست عرّاب التصوف في الدراما «2-2»

«الأوقاف» عن صلاة التهجد: لم ولن نمنع فرضًا ولا واجبًا وتؤدى فى البيت

هانى رمزى: «العائدون» نقطة تحول كبيرة فى مشوارى الفنى (حوار)

قبل الحكم عليهم.. أسماء المتهمين في قضية الآثار الكبرى ووظائفهم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

القدس خط أحمر.. و«بينيت» يبحث عن التصعيد العسكري

د هند جاد

نور العقول.. ليس من عمل الشيطان

خالد عكاشة

مزيد من الاحتقان والشروخ داخل البيت الشيعى العراقى

ماجد حبته

منتصف الطريق إلى الإليزيه

كريم فرغلى

ناس مش عارفة ربنا

لواء. محسن الفحام

الطفل المصرى قضية أمن قومى

لواء.حمدى البطران

سيستم البنك

فيصل شمس

أين ذهب جمهور توفيق عكاشة

صور

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

محطة تل أبيب

المزيد

بينيت يمنع عضو كنيست مُتطرفًا من الوصول لباب العامود بالقدس الشرقية

بينيت يقرر إلغاء مسيرة الأعلام واليهود المتطرفون يتوعدون بإقامتها.. ما التداعيات؟

قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر المصلى القبلي وقبة الصخرة