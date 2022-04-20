«مواجهة الشائعات» ندوة لمكافحة الإرهاب بكلية الطب جامعة المنصورة

نظمت كلية الطب بالتعاون مع لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف بجامعة المنصورة، اليوم الأربعاء، ندوة ثقافية بقاعة الدراسات العليا بكلية الطب بعنوان "الشائعات وأثرها على المجتمع" يحاضر فيها اللواء عبدالوهاب الراعي.

وتحت رعاية الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس الجامعة، وريادة الدكتور محمود المليجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتور أشرف ممدوح شومة عميد كلية الطب.

وتأتي الندوة في إطار استمرار فعاليات الخطة الاستراتيجية للجنة مواجهة الإرهاب والتطرف بالجامعة، برئاسة الدكتور شريف خاطر عميد كلية الحقوق.

وتنظيم الدكتورة غادة محمد القنيشي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتنسيق الدكتور تامر محمد صالح أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائي، ونائب رئيس لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف بالجامعة.

وإيماء إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن محاربة المفاهيم والأفكار غير السوية ومواجهة الفكر المتطرف والإرهاب في مصر، وحرصا من الجامعة على زيادة وعي الشباب الجامعي وثقل الملكات الشخصية لهم والارتقاء بأفكارهم.

حيث بدأت الندوة بكلمة الدكتور غادة القنيشي، أعربت خلالها بترحيب كلية الطب ولجنة مكافحة الإرهاب والتطرف بالجامعة بجميع الحضور، كما أوضحت خلال كلمتها أن للشائعات آثر هادم للمجتمع، كما أوضحت أنه يجب عدم الانصياع وراء الشائعات حفاظا على مكتسبات ومقدرات الدولة.

ثم تفضل الدكتور تامر صالح بإلقاء كلمته توجه خلالها بالشكر والتقدير اللواء عبدالوهاب الراعي لمشاركته في فاعليات تلك الندوة الهامة، كما أوضح أن الشائعات تنهار منها المجتمعات وهي أخطر ما يواجه المجتمع، كما أوضح أن الكلمة مسئولية، وأن الشائعات الهدف منها هو الفتنة، ثم أوضح أن الفتنة أشد من القتل لأن القتل يمكن أن ينال من شخص واحد فقط ولكن الشائعات الهدف منها قتل المجتمع.

ثم تفضل اللواء عبدالوهاب الراعي ببدأ فعاليات الندوة، موجها في بداية كلمته الشكر والتقدير للدكتور أشرف عبدالباسط رئيس الجامعة، والدكتور أشرف سومة عميد كلية الطب على تنظيم واستضافة تلك الندوة الهامة التي يكون الهدف منها بث روح الانتماء والتسامح مواجهة التطرف بكل أشكاله، كما أوضح أن مواجهة الشائعات هو أمر يهم الأمن القومي المصري، كما أوضح أنه يجب معرفة قيمة ومكانة مصرنا الغالية مستشهدا ببعض الآيات القرآنية الشريفة، ثم قام بتوجيه سؤال لجميع الحضور عن ماهية الواجبات والمسئوليات التي تقع علينا جميعا لمواجهة الشائعات، حيث عرض كيفية دعم الدولة ومواجهة تلك الشائعات، موضحا أهمية الأمن القومي المصري للحفاظ على مقدرات الوطن، كما أوضح أن الشائعات هي إحدى أدوات الحروب الحديثة (الحرب الباردة)، حيث يكون الهدف منها هو اهتزاز النفوس وهدم الثقة الشخصية بالدولة وآثره الخطير على الوئام المجتمعي.

وفي نهاية اللقاء تم فتح باب النقاش والحوار مع جميع الطلاب، والاستماع إلى استفساراتهم والرد عليها.