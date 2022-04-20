الأربعاء 20 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

يصيب الأطفال.. «الصحة» تحذر من التهاب كبدى وبائى مجهول

التهاب كبدى وبائى
التهاب كبدى وبائى مجهول

أصدر القطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، منشورا خاصا عن رصد منظمة الصحة العالمية حالات إصابة بالتهاب كبدي غير معروف السبب، لا يتبع أيا من الأنواع المعروفة من الفيروس عالميًا، وعممت المنشور على كل مديريات الصحة فى المحافظات.

وأشار القطاع الوقائى فى منشوره والذى حصلت "الدستور" على نسخة منه، إلى أن منظمة الصحة العالمية رصدت 74 حالة إصابة بالتهاب كبدي غير معروف السبب، في المملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية، إضافة إلى 3 حالات في إسبانيا.

وأوضح أن الحالات المرصودة من منظمة الصحة العالمية، تشمل أطفالا تتراوح أعمارهم بين 11 شهرا إلى 13 عاما، والتى أدت إلى خضوع 6 حالات لعمليات زرع كبد، ولا يوجد أي حالات وفاة حتى تاريخ 11 إبريل الجاري.

وأضاف أن حالات الإصابة التى تم رصدها وفقا لمنظمة الصحة العالمية، لا يوجد لها تاريخ سفر، فيما عدا حالة واحدة لها ارتباط وبائي.

وأشار قطاع الطب الوقائي، إلى أن الأعراض تمثلت في ارتفاع إنزيمات الكبد بشكل ملحوظ، مع ظهور أعراض مثل الصفراء والقيء، وآلام في البطن، مشيرا إلى أن الحالات غير مصابة بأحد أنواع فيروسات الكبد "A, B, C, D, E".

وقسم المنشور، الحالات المصابة إلى ثلاثة أنواع وهى حالات مؤكدة وأخرى محتملة، والأخيرة مرتبطة وبائيا؛ موضحا الحالات المؤكدة بأنها أي طفل بعمر 10 سنوات، أو أقل يعاني التهاب كبد حاد، ولم يتم تشخيصه، بأي من فيروسات الكبد المعروفة "A حتى E"، مع وجود ارتفاع في الانزيمات "AST أو ALT"، أعلى من 500 وحدة دولية، وذلك بداية من شهر يناير الماضي.

وأضاف قطاع الطب الوقائى أن الحالات المحتملة إصابتها، تشمل الأطفال أعمارهم ما بين 11  إلى 16 عاما ويعانى من التهاب كبد حاد، ولم يتم تشخيصه، بأي من فيروسات الكبد المعروفة "A حتى E"، مع وجود ارتفاع في الإنزيمات.

 أما الحالات المرتبطة وبائيا، هي حالة ليس لها عمر محدد، تعاني من التهاب كبد حاد ولم تشخيصه، بأي من فيروسات الكبد المعروفة "A حتى E"، ولديها ارتباط وبائي مع أي من الحالات المؤكدة.

وطالب قطاع الطب الوقائي، مديري الشئون الصحية ورئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، والتأمين الصحي، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، بالإبلاغ عن أي حالة إصابة تم رصدها في المستشفيات التابعة، ينطبق عليها أعراض الإصابة، بداية من يناير الماضي.

التهاب كبدى وبائى مجهول
التهاب كبدى وبائى مجهول
القطاع الطب الوقائي الصحة منشور رصد منظمة الصحة العالمية حالات التهاب كبدي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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