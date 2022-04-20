الأربعاء 20 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

لمروره بأزمة نفسية.. حبس المتهم بالتسبب فى قتل والدته فى نهار رمضان عامين

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات المحلة الكبرى بالغربية، بمعاقبة متهم بالتسبب في قتل والدته بواسطة سلاح أبيض في نهار رمضان، بالسجن عامين.

صدر الحكم في جلسة المحكمة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار سامح عبدالله، وعضوية المستشارين محمد شاهين وعاصم الدسوقي ومحمد مرتضى، حيث ناقشت المحكمة الشهود في القضية.

وتبين من التحقيقات وأقوال الشهود أن المتهم يتمتع بأخلاق حميدة ويحب والدته ويعيش معها منذ نحو 6 أشهر لمروره بأزمة نفسية، بسبب خلافات زوجية، وأن المتهم سبق وأن حاول الانتحار أثناء إقامته في منزل والدته، ونجحت والدته في منعه من الانتحار، مؤكدين أنهم ذهبوا به لطبيبة نفسية ووصفت له علاجًا نفسيًا، وأنه في حالة عدم تماثله الشفاء ينصح بإدخاله مستشفى، نظرًا لأنه سيحاول الانتحار مرة أخرى وبطريقة أبشع.

فيما شكك زوج شقيقة المتهم في تقرير الطب النفسي، بشأن الحالة الصحية للمتهم، واستمعت المحكمة لمرافعات الدفاع ورفعت الجلسة للمداولة، ثم أصدرت حكمها السابق.

لمرور بأزمة نفسية معاقبة متهم بالتسبب قتل والدته

رئيس التحرير

وائل لطفي

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