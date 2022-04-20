الأربعاء 20 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق شقة الوراق

حريق شقة
حريق شقة

انتدبت نيابة الوراق الجزئية المعمل الجنائي، لبيان سبب حريق نشب داخل شقة سكنية في أحد العقارات بنطاق دائرة القسم.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة الوراق وعلى الفور، دفعت الحماية المدنية بالجيزة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

نيابة الوراق المعمل الجنائي أحد العقارات حريق داخل شقة سكنية عمليات شرطة النجدة

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