الإعدام لـ3 متهمين باختطاف سيدة تحت تهديد السلاح في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، 3 متهمين بخطف ربة منزل تحت تهديد السلاح وهتك عرضها واغتصابها داخل عشة بأرض زراعية بمنطقة المنتزه بالإعدام شنقًا بعد أخذ رأي مفتي الجمهورية.

أصدر الحكم المستشار الدكتور مجدي سلامة دياب، وعضوية كل من المستشارين الحسيني أحمد عطا حسين ومحمد عاطف مشالي، وسكرتير الجنايات ياسر أحمد.

ترجع أحداث القضية رقم 9527 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة المنتزه ثالث، عندما تلقى قسم شرطة ثالث المنتزه بلاغا يفيد اختطاف ربة منزل تحت تهديد السلاح أثناء تواجدها بصحبة أحد أقاربها داخل سيارة بالطريق الساحلي الدولي.

وبسؤال شاهد الواقعة، قرر أنه تربطه صلة قرابة بربة المنزل المختطفة، مشيرا إلى أنها يوم الحادث استقلت معه سيارته لتوصيلها لقضاء بعض الأغراض.

وأضاف في التحقيقات أنه أثناء سيره بالطريق الدولي بآخر شارع 45 فوجئ بـ 3 أشخاص يستوقفونه، وأحدثوا إصابته، واختطفوا المذكورة وهربوا إلى داخل الزراعات.

حددت التحريات مكان احتجاز المجني عليها صباح اليوم التالي لاختطافها، وألقى القبض على المتهمين، وهم كل من: "شعبان.ر" 24 عاما، بائع متجول، و"محمد.ح" 32 عاما، عاطل، "حسين.ع" 25 عاما، بائع خضار، جميعهم مسجلين ارتكاب جرائم سرقة.

وبسؤال المجني عليها "هـ" 27 عاما، ربة منزل، قالت إنها كانت بصحبة قريبها وفوجئت بالمتهمين يشهرون الأسلحة البيضاء في وجههما واقتادوها تحت تهديد السلاح إلى "عشة" بأرض زراعية مجاورة للطريق الدولي.

وأكدت في التحقيقات أن المتهمين نزعوا ملابسها تحت تهديد السلاح وشلوا مقاومتها، وهتك المتهم الأول عرضها وما أن خارت قواها حتى تناوب باقي المتهمين على الاعتداء عليها جنسيًا لعدة ساعات وتصويرها عقب الاعتداء عليها لتهديدها حتى لا يفتضح أمرهم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبعرض المتهمين على النيابة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية بتهمة خطف وهتك عرض أنثى تحت تهديد السلاح، التي أصدرت حكمها المتقدم.