مشروع الأنظمة البيئية يواصل فعاليات دورة نظم المعلومات الجغرافية بمطروح

يواصل مشروع الأنظمة البيئية السليمة للتنمية المراعي بمطروح، فعاليات الدورة التدريبية الرابعة المتقدمة حول تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار من البعد، وذلك تحت رعاية مركز بحوث الصحراء ومركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري).

وقام الدكتور محمد يحيى دراز، المنسق الوطني لمشروع الأنظمة البيئية السليمة لتنمية المراعي (HERD)، والمهندس جلال معوض، منسق المشروعات بمركز (سيداري) بافتتاح فعاليات الدورة التدريبية الرابعة والأخيرة عن تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد بمكتبة مطروح العامة.

وتهدف الدورة التدريبية لاستكمال تدريب المشاركين من (مركز التنمية المستدامة، ومديرية الزراعة، وديوان عام محافظة مطروح) على مهارات وتقنيات نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد وتطبيقها في العديد من المجالات.

ويتم تدريب مجموعة من المتخصصين والخبراء في هذا المجال وعلى رأسهم الدكتور أحمد يوسف، رئيس مركز بحوث الصحراء الأسبق، والدكتور عمرو البدوي، مدير برنامج الأراضي بسيداري والدكتور عبدالصمد عبدالستار الضبع، مدير وحدة نظم المعلومات الجغرافية بمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح.

وتم استكمال برنامج الدورة التدريبية بمواقع ميدانية تضمنت وادي الرمل ورأس الحكمة للعمل على الجزء العملي من التدريب والتدريب العملي على تطبيق ما تم شرحه.