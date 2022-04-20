الأربعاء 20 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل محاكمة 3 متهمين بقتل شاب بالشرقية لسرقته

محاكمة
محاكمة

قررت محكمة جنايات الزقازيق تأجيل محاكمة عامل وتاجر وربة منزل المتهمين بقتل شاب لسرقة أمواله ومتعلقاته الشخصية لجلسة 22 مايو المقبل للمرافعة.
ترجع وقائع القضية الى شهر يوليو من العام الماضى حيث تلقى  مدير امن الشرقية اخطارا من مستشفى الحسينية المركزى بوصول شاب 32 عاما مصابا بعدة طعنات نافذة بالصدر والبطن وانه لفظ انفاسة متأثرا بإصابته.

وتوصلت التحريات التى اشرف عليها اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية   الى ان مرتكبى الواقعة عامل اطارات سيارات 19 عاما وتاجر خضروات وفاكهه 25 عاما وربة منزل 48 عاما وانهم اتفقوا فيما بينهم على قيام ربة المنزل باستدراج المجنى عليه لمقابلتة بالاكراه وانه عقب وصولة قاموا بشل حركتة وطعنة بسلاح ابيض وبتفتيشة لم يعثروا معه الا على ميلغ الف جنيه وهاتفة المحمول..

تم القبض عليهم واحالتهم للنيابة التى قدمتهم لمحكمة الجنايات .

محكمة جنايات الزقازيق الجنايات مدير أمن الشرقية محكمة الجنايات تأجيل محاكمة

رئيس التحرير

وائل لطفي

قصة التنظيم الإرهابى الذى استهدف كل أعداء الإخوان

الأكثر قراءة

«الأوقاف» عن صلاة التهجد: لم ولن نمنع فرضًا ولا واجبًا وتؤدى فى البيت

مصوّرة «حادثة المترو» تروي لـ«الدستور» كواليس واقعة الشبشب

مصادر: امتحانات الثانوية العامة «ورقية».. وضوابط جديدة لمنع «الغش»

مصادر بـ«التعليم»: عقد امتحان الأول والثاني الثانوي إلكترونيا مع حل العوائق

«القباج» تفتتح «ليالى الجبخانة».. 10 أيام من الفن فى عزبة خير الله

والد طفلة البلكونة يغادر قسم الهرم بعد التأكد من عدم وجود جريمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيريني سمير حكيم

عزيزى المواطن.. الشمس لا تُشرِقُ لك وحدك

حسين دعسة

الملك الوصي الهاشمي عبدالله الثاني.. سلام القدس أولا

إبراهيم داود

مع الأبنودى فى كل الأوقات

محمد المعتصم

المؤلِفون فى الأرض.. عبدالمالك وسرحان ودويدار نموذجًا «1»

ماجد حبته

دكان الفرحة

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

هل للإعلانات من ترياق؟

منى رجب

العائدون.. ملحمة وطنية لرجال الظل على الشاشة

حسين دعسة

اقتحامات الأقصى تنذر بأزمة وجود للحكومة الائتلاف «البينيتي» المتطرف

صور

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر المصلى القبلي وقبة الصخرة

مستشار الرئيس الفلسطينى يدين حرق نسخة من القرآن بالسويد

رغم إنكارها إطلاق الصاروخ.. لماذا ردت إسرائيل بالهجوم على مواقع حماس؟