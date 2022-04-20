تأجيل محاكمة 3 متهمين بقتل شاب بالشرقية لسرقته

قررت محكمة جنايات الزقازيق تأجيل محاكمة عامل وتاجر وربة منزل المتهمين بقتل شاب لسرقة أمواله ومتعلقاته الشخصية لجلسة 22 مايو المقبل للمرافعة.

ترجع وقائع القضية الى شهر يوليو من العام الماضى حيث تلقى مدير امن الشرقية اخطارا من مستشفى الحسينية المركزى بوصول شاب 32 عاما مصابا بعدة طعنات نافذة بالصدر والبطن وانه لفظ انفاسة متأثرا بإصابته.

وتوصلت التحريات التى اشرف عليها اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية الى ان مرتكبى الواقعة عامل اطارات سيارات 19 عاما وتاجر خضروات وفاكهه 25 عاما وربة منزل 48 عاما وانهم اتفقوا فيما بينهم على قيام ربة المنزل باستدراج المجنى عليه لمقابلتة بالاكراه وانه عقب وصولة قاموا بشل حركتة وطعنة بسلاح ابيض وبتفتيشة لم يعثروا معه الا على ميلغ الف جنيه وهاتفة المحمول..

تم القبض عليهم واحالتهم للنيابة التى قدمتهم لمحكمة الجنايات .