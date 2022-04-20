الأربعاء 20 أبريل 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الإعدام شنقا لسائق بتهمة قتل طفل وسرقة توك توك منه بالشرقية

اعدام
اعدام

قضت محكمة جنايات الزقازيق، فى جلستها منذ قليل، بمعاقبة سائق بالإعدام شنقًا وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بقتل طفل لسرقة التوك توك منه بدائرة مركز شرطة الحسينية، وعاقبت المحكمة باقى المتهمين الأربعة فى القضية بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وألزمت كل منهم المصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى للمحكمة المدنية المختصة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد على عبد الرحيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين على أحمد رجب، وحسام محمد المكاوى ، وأمانة سر أحمد رمزى، ومحمد عبد الستار.

تعود أحداث القضية رقم 22373 لعام 2021  جنايات مركز شرطة الحسينية، بتلقى اللواء محمد والي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد إشارة مستشفى الحسينة المركزى بوصول محمد ع ح جثة هامدة إثر إصابته بطعنات نافذة بالصدر والبطن.

وتوصلت تحريات مباحث الحسينية بإشراف العميد وليد عنتر؛ رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الشرق؛ إلى قيام كل من "حنفى ا ح" 35عاما سائق سيارات نقل  مقيم القنطرة و"إبراهيم م م" 32 سائق ومقيم القنطرة و"سعد ال م" 44 عاما موظف مقيم الحسينية و"رائد ع ع" 38 عاما سائق توك توك مقيم سعود الحسينية و "محمد ع ع" 43 عاما تاجر سيارات ومقيم بحر البقر الحسينية؛ بارتكاب الواقعة إثر مرور المتهم الأول بضائقة مالية فعقد العزم على سرقة إحدى الدراجات النارية من قائدها واستدرج المجنى عليه الذى لم يكمل الثامنة عشر من عمره لتوصيله إلى أحد الأماكن وفى الطريق قام بطعنة عدة طعنات بالصدر والبطن وسرقة التوك توك منه وقام ببيعه لباقى المتهمين من الثانى إلى الخامس، تم القبض على المتهمين وأرشدوا عن المضبوطات.

تم تحرير محضر بالواقعة، وعقب تقنين الإجراءت اللازمة تم إحالة المتهمين من قبل النيابة العامة لمحكمة جنايات الزقازيق، التى أصدرت حكمها المتقدم.

محكمة جنايات الزقازيق معاقبة سائق الإعدام شنق ا قتل طفل سرقة التوك توك شرطة الحسينية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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